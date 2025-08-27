Второму маршруту в Пермском крае хотят присвоить национальный статус

В Пермском крае второй туристический маршрут претендует на национальный статус. Речь идет о «Горнозаводской цивилизации Прикамья». 26 августа в Чусовом проект был официально представлен местной администрацией. Новый маршрут объединяет четыре города региона: Чусовой, Лысьву, Горнозаводск и Губаху. О его запуске стало известно еще в августе 2024 года. Тур рассчитан на пять дней и четыре ночи, а его ориентировочная стоимость составляет 47 650 рублей.
«В начале сентября проект планируется представить на рассмотрение министерству туризма Пермского края. В случае одобрения инициаторы намерены подать заявку в федеральное министерство туризма для получения маршрутом статуса национального», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Чусовского городского округа Дмитрия Акинфеева.
В ходе путешествия участники смогут посетить ряд знаковых объектов, среди которых село Успенка, Парк истории реки Чусовой, природный комплекс Каменный город, поселок Усьва, село Кын и другие достопримечательности. Программа предусматривает знакомство с историческим наследием края, посещение действующих промышленных предприятий, а также осмотр природных памятников. Организаторы рассчитывают привлечь внимание туристов не только из Пермского края, но и из других регионов России.
На сегодняшний день в Прикамье статус национального туристического маршрута носит только один проект — «НеобыЧайные истории земли Пермской», входящий в состав национального маршрута «Великий чайный путь» и проходящий через Кунгурский округ. Присвоение статуса национального маршрута позволяет повысить узнаваемость проекта и способствует росту туристического интереса к региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!