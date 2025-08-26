26 августа 2025

В ЯНАО задерживаются два авиарейса

Задержка связана с поздним прибытием самолета
Задержка связана с поздним прибытием самолета Фото:

В ЯНАО задерживается вылет и прилет двух авиарейсов. Так, пассажиры направления Санкт-Петербург — Ханты-Мансийск — Салехард, а также обратного самолета вынуждены ожидать более часа. Такие данные следуют из онлайн-табло.

«Авиакомпания „РусЛайн. Салехард — Санкт-Петербург. Время прилета: 15:15. Расчетное время прилета: 16:21 … Авиакомпания РусЛайн. Санкт-Петербург — Салехард. Время вылета: 16:00. Расчетное время вылета: 17:00“, — написано на сайте.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта. Там сообщили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.

