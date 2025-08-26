Кандидаты в мэры из ХМАО подписали пакт о честных выборах

Четыре кандидата на пост главы городского поселения Советский (ХМАО) подписали соглашение о соблюдении честной предвыборной борьбы. Документ, обязывающий, в том числе, избегать личных выпадов, поддержали представители «Единой России», ЛДПР, «Коммунистов России» и самовыдвиженец. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Это инициатива кандидатов, которые делают ставку на программы, а не на „черный пиар“», — отметил источник. В тексте соглашения (есть в распоряжении URA.RU) кандидаты обязуются соблюдать избирательное законодательство и вести диалог на основе предвыборных программ. Под документом поставили подписи действующий глава Советского Александр Кулагин («Единая Россия»), Максим Логачев («Коммунисты России»), Александр Бабиков (ЛДПР) и самовыдвиженец Александр Блинов.
В разговоре с URA.RU Кулагин пояснил, что именно он предложил заключить такое соглашение. «В этом документе нет некоторых представителей партий. Некоторые из них я просто меньше знаю, другие уже начали свою агитационную компанию, так скажем, с некой критики прошедшего периода. С ними уже нет смысла разговаривать. С кем я готов сегодня руку пожать — с теми руку пожал», — сказал Кулагин. В соглашении не участвовали Артем Аминов (КПРФ), Анна Калугина («Справедливая Россия») и Юрий Сухицкий («Новые люди»). При этом в избиркоме ХМАО уточнили, что юридической силы такой документ не имеет.
