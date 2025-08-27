В Перми дали прогноз по стоимости нового iPhone 17

После старта продаж в Перми стоимость нового iPhone 17 будет завышена в несколько раз. Причиной удорожания станет ограниченное количество товара, сообщил URA.RU директор пермского магазина техники Apple «Сеть яблок» Денис Зинатуллин.
«Первые партии iPhone 17 будут сильно ограничены, поэтому цена станет в несколько раз выше стандартной. Точная стоимость гаджета будет известна только после появления товара у поставщиков», — рассказал Денис Зинатуллин корреспонденту агентства. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max осенью 2023 года продавали за 150 тысяч рублей, а iPhone 16 Pro Max в 2024 году стоил 130 тысяч рублей.
Предприниматель добавил, что во всех пермских магазинах iPhone 17 появится в одно и то же время, поэтому предзаказы — маркетинговая уловка. По словам директора магазина, предзаказами продавцы «привязывают» к себе покупателя, чтобы он не сделал покупку в другом месте.
Ранее URA.RU рассказало, что в первый день продажи iPhone 17 цены будут максимальные. По данным СМИ, они могут доходить до полумиллиона рублей. Старт продаж новых гаджетов в Перми состоится после 19 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!