«Сильвия», «Бал-маскарад» и уличные спектакли: афиша Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета открыл 154 сезон и ждет зрителей на свои постановки. В ближайшие дни публике представят балет «Сильвия» (12+), оперу «Бал-маскарад» (16+), а также спектакли-прогулки по улицам Перми.
27 августа
«Городская сюита» (16+)
Это музыкальный спектакль-прогулка, созданный Пермской оперой и объединением Audiodoc. Проект исследует звучание города, его тон, ритм и то, как люди воспринимают городское пространство. Ключевым элементом является музыка — композиция городских улиц, перекрестков и зданий. Среди инструментов — струнный оркестр и сигналы машин, пение птиц и музыка из соседнего бара, и где?то между — редкие мгновения тишины.
Спектакль «Городская сюита» проходит в наушниках. Протяженность маршрута около 5 км. Старт в 19:00 из фойе театра, финиш в 20:25 в долине Егошихи. Вторая прогулка на неделе пройдет 30 августа в 15:00.
28 августа
Location (12+)
Это еще один вариант спектакля-прогулки в наушниках. Но он создан не из музыки, а из историй пермяков. В спектакле есть рассказчики и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту. Маршрутов предлагается два. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт, какие городские истории им откроются и какое участие они в них примут. Старт спектакля на площади перед Пермским театром оперы и балета в 19:00, а финиш там, куда заведет вас история, примерно через полтора часа.
29 и 30 августа
«Сильвия» (12+)
Балет в двух актах с прологом и апофеозом по мотивам мифа о Рее Сильвии и романа Рафаэлло Джованьоли «Опимия». Балет написан в 1876 году. В историю ХХ века «Сильвия» вошла благодаря иконическим спектаклям Фредерика Аштона и Джона Ноймайера, а в Перми ее увидели в авторской версии Алексея Мирошниченко — с новым либретто, вдохновленным античной мифологией и романом «Опимия» итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли. Над оригинальной музыкальной редакцией партитуры Мирошниченко работал вместе с Иваном Худяковым-Веденяпиным, для которого «Сильвия» стала дебютом в качестве дирижера-постановщика на большой балетной сцене.
3 сентября
«Бал-маскарад» (16+)
Трагифарс в трех действиях исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Опера написана в 1858 году, но в данной сценической версии Владиславса Наставшевса впервые представлена в Перми в 2023-м. «Герои „Бала-маскарада“ любят, ревнуют и умирают с той легкостью и с той страстью к жизни, которая вообще свойственна итальянскому искусству и итальянской опере. Жанр нашего спектакля — трагифарс. В нем встречаются два мира — закулисья и сцены», — рассказывал ранее режиссер о свое постановке.
