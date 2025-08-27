Назван срок, когда у России появится прорывная вакцина от ВИЧ

Весь процесс разработки вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на основе мРНК-технологии займет пару лет. Об этом сообщил руководитель отдела эпидемиологии центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин.
«Мы сейчас создаем иммуногены, смотрим, какие из них будут способны нейтрализовать максимально широкий спектр вариантов вируса. И дальше, соответственно, на второй стадии уже будем их тестировать на сложных животных моделях. То есть весь процесс разработки займет пару лет», — рассказал Владимир Гущин. В центре подчеркивают, что мРНК-платформа позволяет стимулировать более мощный иммунный ответ по сравнению с традиционными методами, а разработанная вакцина будет генноинженерной — ее структура создается искусственно, а не копируется из природных образцов.
По информации центра, задача осложняется высокой изменчивостью ВИЧ. Сейчас в лаборатории уже есть несколько кандидатных антигенов, которые в ближайшее время начнут исследовать на предмет формирования широкого нейтрализующего иммунного ответа. Успех будущей вакцины будет зависеть от того, сможет ли выбранный иммуноген индуцировать защиту против всех основных вариантов ВИЧ.
О начале работы над новой технологией в центре Гамалеи стало известно еще в 2024 году. Тогда директор учреждения Александр Гинцбург сообщил, что специалисты уже научились получать антигены, способные запускать выработку антител к ВИЧ у животных. Разработка вакцины против ВИЧ — одна из приоритетных задач центра: по оценкам экспертов, она может стать переломным моментом в борьбе с инфекцией и помочь снизить распространенность заболевания в России и мире.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.