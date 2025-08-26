26 августа 2025

МЧС ХМАО объявило штормовое предупреждение

ХМАО накроет дождем и грозами
ХМАО накроет дождем и грозами Фото:

В ХМАО ожидается сильный ливень, гроза и ветер 28 августа. Об ухудшении погодных условий предупредило МЧС Югры.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 28 августа в Березовском, Белоярском, Октябрьском, Советском, Октябрьском районах ожидается сильный дождь, гроза и ветер порывами 15-20 м/с. Также непогода ожидается в Сургутском и Нижневартовском районах», -сказано в сообщении.

Днем в ХМАО температура воздуха поднимется до +25. Ночью показатель термометра опустится до +10, сообщает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

