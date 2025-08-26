МЧС ХМАО объявило штормовое предупреждение

ХМАО накроет дождем и грозами
В ХМАО ожидается сильный ливень, гроза и ветер 28 августа. Об ухудшении погодных условий предупредило МЧС Югры.
«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 28 августа в Березовском, Белоярском, Октябрьском, Советском, Октябрьском районах ожидается сильный дождь, гроза и ветер порывами 15-20 м/с. Также непогода ожидается в Сургутском и Нижневартовском районах», -сказано в сообщении.
Днем в ХМАО температура воздуха поднимется до +25. Ночью показатель термометра опустится до +10, сообщает «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!