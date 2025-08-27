«Ушел из дома и не вернулся»: восьмилетний мальчик загадочно пропал в свердловском городе. Фото

В Артемовском пропал восьмилетний мальчик
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенка ищут вторые сутки
Ребенка ищут вторые сутки Фото:

В Артемовском (Свердловская область) объявили в розыск восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего 26 августа. Мальчик ушел из дома и не вернулся, рассказали в пресс-группе местной полиции.

«Внимание! Розыск! Ушел из дома и по настоящее время не вернулся Цыпленков Тимофей Олегович 2017 года рождения», — следует из сообщения. Последний раз ребенка видели в районе улиц Загородной и Молодежи.

Рост мальчика 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в синюю футболку, черные брюки и бордовые сланцы. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02, 8(34363)2-08-35.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Артемовском (Свердловская область) объявили в розыск восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего 26 августа. Мальчик ушел из дома и не вернулся, рассказали в пресс-группе местной полиции. «Внимание! Розыск! Ушел из дома и по настоящее время не вернулся Цыпленков Тимофей Олегович 2017 года рождения», — следует из сообщения. Последний раз ребенка видели в районе улиц Загородной и Молодежи. Рост мальчика 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в синюю футболку, черные брюки и бордовые сланцы. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02, 8(34363)2-08-35.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...