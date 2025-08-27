В Артемовском (Свердловская область) объявили в розыск восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, пропавшего 26 августа. Мальчик ушел из дома и не вернулся, рассказали в пресс-группе местной полиции.
«Внимание! Розыск! Ушел из дома и по настоящее время не вернулся Цыпленков Тимофей Олегович 2017 года рождения», — следует из сообщения. Последний раз ребенка видели в районе улиц Загородной и Молодежи.
Рост мальчика 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в синюю футболку, черные брюки и бордовые сланцы. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02, 8(34363)2-08-35.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!