Появились новые кадры пика Победы, где застряла альпинистка Наговицына

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии 27 августа опубликовал видеозапись с места происшествия, где на склоне пика Победы застряла российская альпинистка Наталья Наговицына. Кадры были опубликованы на официальном сайте ведомства.
В ходе операции для обследования местности, где находится альпинистка, применялись беспилотники, оснащенные современными средствами аэровидеосъемки с высокой точностью. Однако, отметили в ГКНБ, во время облета территории пика Победы найти следов Наговицыной не удалось.
Ранее МЧС Киргизии признали российскую альпинистку Наталью Наговицыну без вести пропавшей после того, как она более двух недель оставалась недоступной для спасателей на высоте около 7 200 метров на пике Победы. Спасательные работы затруднены из-за риска для жизни спасателей и нестабильных метеоусловий. Поисково-спасательные мероприятия на этой высоте считаются одними из самых сложных и опасных в мире.
Наговицына поднялась на пик Победы — самую высокую вершину Тянь-Шаня — вместе с группой российских альпинистов в первой половине августа. 12 августа она сообщила о переломе ноги и невозможности передвигаться. После чего связь с ней прервалась.
