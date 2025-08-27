Неизвестный начал задавать пермяку вопросы через динамик автобусной остановки
Житель Перми сообщил о необычном инциденте на автобусной остановке «Юнгородок». На ней внезапно заиграла музыка, а затем неизвестный через динамик начал задавать вопросы. Об этом мужчина рассказал в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Вчера я сидел на остановке „Юнгородок“. Внезапно заиграла музыка и кто-то начал задавать вопросы. Мошенники теперь звонят на остановочные терминалы?», — рассказал автор поста.
В комментариях под постом другие жители города предположили, что речь может идти о техническом сбое или попытке взлома. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.
