В Перми с пассажиром заговорила автобусная остановка. Видео

Неизвестный начал задавать пермяку вопросы через динамик автобусной остановки
Неизвестный начал задавать пермяку вопросы через динамик автобусной остановки

Житель Перми сообщил о необычном инциденте на автобусной остановке «Юнгородок». На ней внезапно заиграла музыка, а затем неизвестный через динамик начал задавать вопросы. Об этом мужчина рассказал в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Вчера я сидел на остановке „Юнгородок“. Внезапно заиграла музыка и кто-то начал задавать вопросы. Мошенники теперь звонят на остановочные терминалы?», — рассказал автор поста.

В комментариях под постом другие жители города предположили, что речь может идти о техническом сбое или попытке взлома. URA.RU отправило запрос в департамент транспорта Перми. Ответ на него ожидается.

