Стивен Сигал строит бизнес в России

Стивен Сигал учредил новую компанию после того как покинул ООО «Пять элементов»
Стивен Сигал учредил новую компанию после того как покинул ООО «Пять элементов»

Американский актер Стивен Сигал и его сын Доминик, по данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрировали в России компанию «Хикари». Основным видом деятельности фирмы указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

"Общество с ограниченной ответственностью с таким названием, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано 26 августа. В документе указано, что фирма специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления", — пишет Агентство городских новостей «Москва».

Американский киноактер Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а уже в 2018 зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Сообщалось, что в июле Сигал покинул пост гендиректора своей компании ООО "Пять элементов".

