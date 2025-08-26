26 августа 2025

Приговор вступил в силу: депутат думы ХМАО не смог отбиться от обвинений в иностранном гражданстве

Депутат думы ХМАО Андреев не смог обжаловать приговор по делу о ВНЖ Италии
Приговор депутату думы ХМАО Алексею Андрееву по делу о ВНЖ в Италии вступил в силу
Депутат думы ХМАО Алексей Андреев не смог обжаловать обвинительный приговор по уголовному делу о виде на жительство в Италии. Пресс-служба окружной прокуратуры сообщила, что апелляционная инстанция — городской суд Мегиона — отклонила доводы его и его защитников.

«По результатам апелляционного пересмотра уголовного дела доводы стороны защиты о невиновности осуждённого признаны судом несостоятельными. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщается в публикации.

На сайте нет фамилии парламентария, однако указан статус и статья, по которой его можно идентифицировать. В картотеке Мегионского горсуда судебный акт не опубликован, но имеется пометка «вынесено другое постановление».

Мировой суд Мегиона в первой инстанции признал Андреева виновным по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительство, иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). Депутата оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ему грозит сложение мандата и лишение членства «Единой России» (оно было приостановлено до конца судебных разбирательств).

Дозвониться до депутата и получить его комментарий на момент публикации новости не удалось. Его номер недоступен.

