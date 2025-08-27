Армения не собирается менять Конституцию из-за Азербайджана

Ереван не брал на себя обязательств перед Баку по изменению конституции Армении. Об этом рассказал глав МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», — сказал Мирзоян. Его слова прозвучали в интервью Общественному телевидению Армении.
Армения и Азербайджан объявили о достижении договоренности по мирному соглашению еще в марте 2025 года. Однако сам договор до сих пор не был подписан. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются два требования со стороны Баку. Во-первых, власти Азербайджана настаивают на внесении изменений в Конституцию Армении, которые исключили бы положения, предполагающие претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
В августе МИД Армении и Азербайджана на своих официальных ресурсах разместили текст мирного соглашения, который был парафирован главами внешнеполитических ведомств обеих стран в Вашингтоне на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. В нем содержится 17 пунктов.
