Армения не собирается менять Конституцию из-за Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Мирзояна, моменты изменения конституции Армении не обсуждались на встрече в Вашингтоне
По словам Мирзояна, моменты изменения конституции Армении не обсуждались на встрече в Вашингтоне Фото:
новость из сюжета
Нагорный Карабах прекращает существование

Ереван не брал на себя обязательств перед Баку по изменению конституции Армении. Об этом рассказал глав МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», — сказал Мирзоян. Его слова прозвучали в интервью Общественному телевидению Армении.

Армения и Азербайджан объявили о достижении договоренности по мирному соглашению еще в марте 2025 года. Однако сам договор до сих пор не был подписан. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются два требования со стороны Баку. Во-первых, власти Азербайджана настаивают на внесении изменений в Конституцию Армении, которые исключили бы положения, предполагающие претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В августе МИД Армении и Азербайджана на своих официальных ресурсах разместили текст мирного соглашения, который был парафирован главами внешнеполитических ведомств обеих стран в Вашингтоне на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. В нем содержится 17 пунктов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ереван не брал на себя обязательств перед Баку по изменению конституции Армении. Об этом рассказал глав МИД Армении Арарат Мирзоян. «Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию», — сказал Мирзоян. Его слова прозвучали в интервью Общественному телевидению Армении. Армения и Азербайджан объявили о достижении договоренности по мирному соглашению еще в марте 2025 года. Однако сам договор до сих пор не был подписан. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются два требования со стороны Баку. Во-первых, власти Азербайджана настаивают на внесении изменений в Конституцию Армении, которые исключили бы положения, предполагающие претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В августе МИД Армении и Азербайджана на своих официальных ресурсах разместили текст мирного соглашения, который был парафирован главами внешнеполитических ведомств обеих стран в Вашингтоне на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом. В нем содержится 17 пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...