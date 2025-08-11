О чем договорились Армения и Азербайджан: текст исторического документа о мире

МИД Азербайджана и Армении разместили на своих официальных ресурсах текст мирного соглашения, который был парафирован главами внешнеполитических ведомств обеих стран 8 августа. Документ включает 17 статей. Для того чтобы соглашение вступило в законную силу, требуется его подписание руководителями государств, а также последующая ратификация парламентами Азербайджана и Армении.
Согласно документу, обе стороны подтверждают приверженность принципам уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости друг друга. При этом под международными границами подразумеваются границы союзных республик, существовавшие в период СССР.
Примечательно, что хотя условия уже появились, однако сам договор еще не подписан официально. Однако уже считается, что такие движения в отношениях двух стран — это практически выход на финишную прямую. Подробнее о тексте исторического документа о мире — в материале URA.RU.
Соглашение о мире между Баку и Ереваном
МИД Азербайджана и Армении впервые опубликовали текст парафированного мирного соглашения между Ереваном и Баку. Документ был парафирован министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в присутствии президента Азербайджана Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа 8 августа.
Этот документ ознаменовал собой начальный этап на пути к заключению полноценного мирного соглашения между двумя государствами. С момента провозглашения независимости в 1991 году, это стало первым международным соглашением между двумя бывшими советскими республиками.
Для прочного мира необходимы 17 пунктов
Всего договор состоит из 17 статей. Ознакомиться с содержанием документа можно, в частности, на сайтах внешнеполитических ведомств. Текст опубликован на английском, армянском и азербайджанском языках.
«Настоящее Соглашение заключено на армянском, азербайджанском и английском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании положений какого-либо из аутентичных текстов преимущественную силу имеет английский текст», — говорится в документе.
Стороны договорились считать бывшие административные границы союзных республик СССР государственными рубежами своих стран, а также подтвердили обязательство в дальнейшем признавать и уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.
Таким образом, Баку и Ереван заявляют об отсутствии взаимных территориальных притязаний. Стороны также подтверждают, что не намерены предъявлять подобные требования в дальнейшем.
Обе страны берут на себя обязательство не применять силу или угрожать ее применением, Кроме того, они гарантируют, что их территория не будет использована для агрессивных действий против третьих государств.
Азербайджан и Армения договорились не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Стороны пришли к соглашению о налаживании дипломатических отношений в установленный срок в соответствии с положениями Венских конвенций. Причем в тексте документа не сообщается о конкретной дате, когда именно это случится. Вместо этого там оставлен пропуск.
Баку и Ереван условились о формировании комиссии, которая будет заниматься вопросами демаркации и делимитации государственной границы. Стороны также приняли обязательство не размещать на приграничных территориях вооруженные силы третьих государств и реализовывать меры, направленные на укрепление взаимного доверия.
Стороны пришли к соглашению о противодействии проявлениям нетерпимости, расовой ненависти и дискриминации, а также сепаратизму, экстремизму и терроризму в любых формах на территориях, находящихся в пределах их юрисдикции. Кроме того, было решено установить судьбу пропавших без вести и погибших в ходе вооруженных конфликтов, а также вернуть на родину останки.
В документе указывается возможность подписания в дальнейшем двусторонних соглашений в различных направлениях. В том числе, экономической, транспортной, транзитной, экологической, гуманитарной и культурной областях.
Отмечается, что настоящее соглашение соответствует требованиям международного права и другим действующим договорам, а стороны принимают на себя обязательство воздерживаться от заключения соглашений, положения которых противоречат данному документу. Также указывается, что стороны не вправе использовать нормы внутреннего законодательства с целью обхода условий этого соглашения.
В документе упоминается, что для контроля за выполнением соглашения планируется учреждение двусторонней комиссии. Все возникающие разногласия стороны обязуются урегулировать исключительно мирным путем посредством переговоров в течение месяца после подписания соглашения.
Ранее поданные претензии и международные иски будут отозваны. Соглашение вступит в действие после завершения всех необходимых внутригосударственных процедур согласования и последующей регистрации в ООН.
Что об этом соглашении думают в остальном мире
Берлин призывает к оперативному выполнению соглашений между Ереваном и Баку, считая это необходимым условием для установления мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Об этом рассказал заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
«Совместное заявление Армении, Азербайджана и США является важным шагом на пути к прекращению конфликта на Южном Кавказе и нормализации отношений между двумя странами. Сейчас важно быстро реализовать согласованные шаги», — сказал Майер. Его слова передает РИА Новости.
Главред газеты The California Courier Арут Сасунян сообщил, что заключенный в Вашингтоне мирный договор между странами не имеет юридической силы. По его словам, «было подписано коммерческое соглашение по поводу коридора, соединяющего Азербайджан с Нахичеванью, но ничего касательно военной сферы», передает RT.
Заключение долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном предусматривает подписание полноценного мирного соглашения, однако на данный момент достигнутый документ свидетельствует лишь о стремлении сторон приблизиться к окончательному урегулированию. Об этом рассказал политолог Константин Калачев. Он отметил, что существует существенная разница между декларацией и полноценным мирным договором, и ряд важных вопросов между двумя странами все еще остается нерешенным. В частности, среди них выделяются вопросы определения границ, функционирования Зангезурского коридора, а также возможные изменения в Конституции Армении.
«Не стоит заходиться в восторге и быть чрезмерно оптимистичным, потому что трудности будут, например, когда речь пойдет об окончательной делимитации границ. Это будет сложно, безусловно, и это будет сложно с точки зрения настроений в армянском обществе, где есть люди исповедующие реваншизм. Но шаг сделан, так или иначе», — сказал Калачев в интервью «Ленте.ру».
Мирный договор пока еще не подписан
Армения и Азербайджан объявили о достижении договоренности по мирному соглашению еще в марте 2025 года. Однако сам договор до сих пор не был подписан. Основными препятствиями для заключения соглашения остаются два требования со стороны Баку. Во-первых, власти Азербайджана настаивают на внесении изменений в Конституцию Армении, которые исключили бы положения, предполагающие претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Во-вторых, Баку требует окончательного роспуска Минской группы ОБСЕ, которую считает «устаревшей и неэффективной».
