У челябинских депутатов нашли незадекларированные доходы и имущество

Депутаты заксобрания Челябинской области Михаил Махов и Дамир Утарбеков указали неполные и недостоверные данные в поданных ими декларациях о доходах и имуществе. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления ЗСО «О применении меры ответственности к депутатам законодательного собрания».
«Установлено, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 и 2024 годы, представленные депутатом Маховым М.А., являются недостоверными и неполными. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2023 год, представленные депутатом Утарбековым Д.А., являются неполными», — сказано в документе.
Сами сведения о доходах и расходах, а также об имуществе депутатов являются непубличными данными. Однако от обязанности предоставлять эти сведения в заксобрание депутаты не освобождены. После подачи декларации данные проходят проверку.
Декларации проверяет комиссия ЗСО по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Комиссия рекомендовала заксобранию применить к обоим депутатам меру ответственности в виде предупреждения.
Махов и Утарбеков принимали участие в праймериз «Единой России» на выборы в новый созыв заксобрания. Махов занял на праймериз 46-е место, Утарбеков — 49-е. В итоге в число кандидатов в депутаты на новый срок они не попали.
URA.RU связалось с депутатами. Махов ситуацию комментировать отказался. Утарбеков пояснил, что в его декларацию за 2023 год закралась техническая ошибка. Расхождение данных, указанных в декларации, с реальными, составляет 7 рублей 50 копеек. Заксобрание рассмотрит проект постановления о мерах по отношению к депутатам на заседании 28 августа.
