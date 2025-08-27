Мэр из ХМАО пойдет под суд за отказ строить дорогу

Глава поселка Октябрьское (ХМАО) Владислав Сенченков обвиняется в серии уголовных преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и неисполнение приговора суда. Материалы дела уже переданы в суд, дата первого заседания пока не назначена.
«Обвиняется Владислав Сенченков. Перечень статей: ст.285 ч.2; ст.315 ч.2; ст.286 ч.3 п.е УК РФ», — следует из опубликованной на сайте суда информации.
Сам Сенченков в разговоре с URA.RU объяснил, что уголовное преследование возникло из-за проблемной дороги на выезде из поселка. По словам главы, несмотря на требование районных властей, а также решение суда, который обязал исполнить поручение, на ее строительство у муниципалитета нет денег. «Я думаю дело развалится в суде, по большей части. А причиной считаю личные неприязненные отношения из-за конфликта с главой района», — рассказал Сенченков.
Комментарий Заплатина получить не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.
