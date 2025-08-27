Мэр из ХМАО пойдет под суд за отказ строить дорогу

Глава поселка Октябрьское Сенченков пойдет под суд
Глава поселка Октябрьское Сенченков пойдет под суд

Глава поселка Октябрьское (ХМАО) Владислав Сенченков обвиняется в серии уголовных преступлений, включая злоупотребление должностными полномочиями и неисполнение приговора суда. Материалы дела уже переданы в суд, дата первого заседания пока не назначена.

«Обвиняется Владислав Сенченков. Перечень статей: ст.285 ч.2; ст.315 ч.2; ст.286 ч.3 п.е УК РФ», — следует из опубликованной на сайте суда информации.

Сам Сенченков в разговоре с URA.RU объяснил, что уголовное преследование возникло из-за проблемной дороги на выезде из поселка. По словам главы, несмотря на требование районных властей, а также решение суда, который обязал исполнить поручение, на ее строительство у муниципалитета нет денег. «Я думаю дело развалится в суде, по большей части. А причиной считаю личные неприязненные отношения из-за конфликта с главой района», — рассказал Сенченков.

Комментарий Заплатина получить не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

