Массовая стрельба произошла в католической школе в США, пострадали более 20 человек

В католической школе города Миннеаполис (штат Миннесота, США) произошла стрельба, в которой пострадало более 20 человек. Об этом сообщил губернатор Миннесоты Тим Уолц.
«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — написал Уолц в соцсети X. Телеканал CBS News Minnesota сообщает о более чем 20 пострадавших в результате инцидента.
Точное количество погибших на данный момент неизвестно. Отмечается, что человек, который устроил стрельбу, был ликвидирован. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на место инцидента прибыли представители ФБР. По его словам, администрация Белого дома внимательно следит за развитием событий. В своей соцсети TruthSocial американский лидер также призвал «присоединиться к молитве за пострадавших».
