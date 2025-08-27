В Копейске, городе-спутнике Челябинска, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков местного ОМВД. Его подозревают в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«По данным следствия с декабря 2023 года по август 2025 года сотрудник получил от трех наркозависимых лиц взятку в размере более 200 тысяч рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД», — уточнили в ведомстве.
За деньги он обещал не привлекать их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и их употребление без медицинских показаний. Сейчас следователи провели обыски на рабочем месте подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Также проверяются возможные другие эпизоды коррупции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!