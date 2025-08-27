В Перми завершили масштабную реконструкцию двух знаковых культурных объектов — учебного театра Пермского хореографического училища и «Дома актера». Работы провели в юбилейный для училища год, которому исполнилось 80 лет. Об этом сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
«В хореографическом училище, где учатся более 350 студентов со всего мира, создали современные условия. Ключевым объектом обновления стал учебный театр. В его зале на 200 мест установили новое световое и звуковое оборудование, LED-экран вместо декораций, постелили специальный амортизирующий линолеум. При этом все исторические элементы — лепнину, росписи и люстры — сохранили», — рассказали в ведомстве.
Также полностью обновили учебные и гимнастические залы, гримерки, заменили инженерные сети. Для студентов оборудовали современные раздевалки с душевыми и «теплой стеной» для сушки одежды. Благоустроили и территорию вокруг здания. Кроме того, обновили музейное пространство, где теперь подробно представлена история училища, в том числе годы эвакуации в Перми ленинградских коллективов во время Великой Отечественной войны.
Параллельно капитальный ремонт прошел в пермском «Доме актера» на Ленина, 64. Здесь за счет перепланировки удалось вдвое увеличить площадь театрального фойе. На главной сцене оборудовали новую режиссерскую аппаратную, отремонтировали входную группу. Перед зданием обустроили пешеходную зону, где в следующем году планируют открыть летнее кафе.
Пермское хореографическое училище основано в 1945 году. Именно здесь под руководством Людмилы Сахаровой была создана известная на весь мир балетная школа, воспитавшая более 150 заслуженных и народных артистов. «Дом актера» является штаб-квартирой регионального отделения Союза театральных деятелей России и объединяет профессиональных актеров и любительские студии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в апреле конкурс на ремонт здания училища выиграла компания «Союз ПС». За 91,2 млн рублей подрядчик должен закончить работы к 15 ноября 2025 года.
