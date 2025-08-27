В Артемовском нашли вещи пропавшего восьмилетнего мальчика

В Артемовском (Свердловская область) продолжаются поиски объявленного в розыск восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал 26 августа. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были обнаружены его вещи. Режевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по факту исчезновения.
«Вечером этого же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика (футболка, джинсы, сланцы)... Выполняются иные необходимые мероприятия по установлению местонахождения ребенка, в том числе, обследуется затопленный карьер с участием водолазов», — сообщили в ведомстве.
Согласно предварительной информации, последний раз мальчика видели во дворе жилого дома около 15:00. В поисковых мероприятиях по установлению местонахождения несовершеннолетнего принимают участие сотрудники полиции и добровольцы. Как отметил начальник пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, семья, в которой воспитывается ребенок, является полной и благополучной.
«Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во 2 классе местной школы. 26 августа в вечернее время родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц, и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сын», — рассказал Горелых. По его словам, поисковые мероприятия продолжаются, к ним присоединились волонтеры и местные жители. О результатах поисковых работ будет сообщено дополнительно.
Тимофей Цыпленков был объявлен в розыск 26 августа после того, как ушел из дома и не вернулся; последний раз его видели в районе улиц Загородной и Молодежи. Поиски ребенка ведутся с участием полиции, добровольцев и местных жителей. Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам дежурной части.
