Заставят ли учителей и школьников переходить в Max - разъяснили в Минпросвещения

Учителей не будут насильно переводить в национальный мессенджер Max. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять», — заявил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в мессенджере Max понятный и удобный интерфейс, а также защищенные данные. Он отметил свою уверенность в том, что учителя и родители это понимают, в связи с чем вся система образования быстро перейдет на национальный мессенджер.
Ранее в Свердловской области уже начался процесс перевода образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер Max, о чем уведомляли родителей и педагогов. Региональные власти и Минпросвещения связывали это решение с необходимостью повысить уровень информационной безопасности и обеспечить удобство взаимодействия между участниками образовательного процесса.
