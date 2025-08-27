27 августа 2025

Заставят ли учителей и школьников переходить в Max - разъяснили в Минпросвещения

Крацов: учителей не будут насильно переводить в мессенджер Max
В приложении понятный и удобный интерфейс, поэтому система образования перейдет туда быстро, заявил Кравцов
В приложении понятный и удобный интерфейс, поэтому система образования перейдет туда быстро, заявил Кравцов Фото:

Учителей не будут насильно переводить в национальный мессенджер Max. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять», — заявил Кравцов в интервью на телеканале «Россия 1». Он отметил, что в мессенджере Max понятный и удобный интерфейс, а также защищенные данные. Он отметил свою уверенность в том, что учителя и родители это понимают, в связи с чем вся система образования быстро перейдет на национальный мессенджер.

Ранее в Свердловской области уже начался процесс перевода образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер Max, о чем уведомляли родителей и педагогов. Региональные власти и Минпросвещения связывали это решение с необходимостью повысить уровень информационной безопасности и обеспечить удобство взаимодействия между участниками образовательного процесса.

