Президента Аргентины Милея забросали камнями граждане его страны

Протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины. Хавьеру Милею пришлось срочно прервать предвыборное мероприятие, сообщил TN.
Нападение произошло, когда Милей ехал в кузове пикапа по площади в городе Ломас-де-Самор. Рядом была его сестра, которая недавно оказалась в центре коррупционного скандала.
В какой-то момент на улице начались столкновения между полицией и гражданами. Люди принялись кидаться на машину с президентом и бросать в нее разные предметы. Служба безопасности приняла решение срочно увести Милея.
Позднее власти заявили, что пострадавших нет. Вину за беспорядки возложили на сторонников бывших президентов Аргентины супругов Киршнеров.
