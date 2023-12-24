Новый президент Аргентины рассказал, кому отдает всю свою зарплату

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. По его словам, деньгами распоряжается сестра.
«Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра», — сказал Милей, отвечая на вопрос о сумме своего заработка. Об этом он высказался в
Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. После этого новый президент утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Милей не раз отмечал, что она является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом.
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