Новый президент Аргентины рассказал, кому отдает всю свою зарплату

Президент Аргентины Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Финансами Хавьера Милея распоряжается его сестра Фото:

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. По его словам, деньгами распоряжается сестра.

«Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра», — сказал Милей, отвечая на вопрос о сумме своего заработка. Об этом он высказался в телепередаче на канале Canal 13.

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. После этого новый президент утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Милей не раз отмечал, что она является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом.

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. По его словам, деньгами распоряжается сестра. «Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра», — сказал Милей, отвечая на вопрос о сумме своего заработка. Об этом он высказался в телепередаче на канале Canal 13. Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. После этого новый президент утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Милей не раз отмечал, что она является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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