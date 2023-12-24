Новый президент Аргентины рассказал, кому отдает всю свою зарплату

Президент Аргентины Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты

24 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Финансами Хавьера Милея распоряжается его сестра Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA/TASS Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. По его словам, деньгами распоряжается сестра. «Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра», — сказал Милей, отвечая на вопрос о сумме своего заработка. Об этом он высказался в телепередаче на канале Canal 13. Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. После этого новый президент утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Милей не раз отмечал, что она является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что не знает размер своей зарплаты. По его словам, деньгами распоряжается сестра. «Я никогда не смотрел размер зарплаты, моими деньгами распоряжается моя сестра», — сказал Милей, отвечая на вопрос о сумме своего заработка. Об этом он высказался в телепередаче на канале Canal 13. Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. После этого новый президент утвердил должность главы своего секретариата за своей сестрой Кариной. Милей не раз отмечал, что она является его «правой рукой», а без нее он никогда бы не стал президентом.