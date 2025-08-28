FT: США готовятся представить план по Украине

США в ближайшее время обнародуют проект плана по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).
«Представители Белого дома говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте FT.
Кроме того, уточняется, что одна из главных нерешенных проблем — согласование возможного размещения иностранных военных на территории Украины. Для реализации этого пункта потребуется согласие России. Кроме того, обсуждается формат участия западных стран и объем обязательств, которые они готовы взять на себя в случае обострения ситуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.