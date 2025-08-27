Мужичина снес ограждения и оказался в траншее вместе с мотоциклом
В Екатеринбурге мотоциклист не заметил перекрытие на дороге на улице Челюскинцев и погиб в результате ДТП. Мужчина на высокой скорости врезался в траншею, сообщил очевидец URA.RU
«Мотоциклист разбился, попал в траншею, перекрытую на улице Челюскинцев. Утром 28 августа он двигался со стороны ТЦ „Парк Хаус“ в сторону железнодорожного вокзала», — рассказал очевидец.
На данный момент известно, что мужчина 1985 года рождения. Остальные детали произошедшего выясняются.
