27 августа 2025

В Екатеринбурге мотоциклист погиб, не заметив ограждения. Фото

Мужичина снес ограждения и оказался в траншее вместе с мотоциклом
Мужичина снес ограждения и оказался в траншее вместе с мотоциклом Фото:

В Екатеринбурге мотоциклист не заметил перекрытие на дороге на улице Челюскинцев и погиб в результате ДТП. Мужчина на высокой скорости врезался в траншею, сообщил очевидец URA.RU

«Мотоциклист разбился, попал в траншею, перекрытую на улице Челюскинцев. Утром 28 августа он двигался со стороны  ТЦ Парк Хаус“ в сторону железнодорожного вокзала», —  рассказал очевидец. 

На данный момент известно, что мужчина 1985 года рождения. Остальные детали произошедшего выясняются.

