Больше тысячи автомобилей собрались в пробке у Крымского моста

Водители более тысячи автомобилей ждут продвижения по четыре часа
Водители более тысячи автомобилей ждут продвижения по четыре часа Фото:
Пробки на Крымском мосту

Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Керчи утром 28 августа превысила 1300 машин. Об этом сообщил оперативный telegram-канал, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.

На 7:00 мск в очереди на ручной досмотр находилось 1305 транспортных средств. Ожидание для водителей составляет около четырех часов. При этом на въезд в Крым со стороны Тамани очередей не зафиксировано, пишет telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на Крымском мосту.

Ранее ночью в этом же telegram-канале сообщалось о более чем тысяче автомобилей в очереди у Крымского моста со стороны Керчи. В настоящее время проезд по мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовые транспортные средства направляются в Крым по альтернативным маршрутам, включая новые территории или с использованием Керченской паромной переправы. Власти рекомендуют водителям учитывать эти данные при планировании поездки.

