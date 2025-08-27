27 августа 2025

В ХМАО приехала федеральный омбудсмен Москалькова

Татьяна Москалькова приехала в Ханты-Мансийск
Татьяна Москалькова приехала в Ханты-Мансийск Фото:

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова приехала с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Уполномоченная по правам человека встретиться с губернатором Русланом Кухаруком и посетит филиал фонда «Защитники Отечества».

«Запланированы встречи с главой региона Русланом Кухаруком и коллективом аппарата уполномоченного по правам человека в Югре, знакомство с деятельностью филиала государственного фонда „Защитники Отечества“», — говорится на сайте окружного правительства. Также Москалькова встретится с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Югре.

Вместе с Кухаруком Москалькова поучаствует в праздновании 15-летия института уполномоченного по правам человека в Югре. Также омбудсмен посетит круглый стол по вопросам прав граждан с инвалидностью из числа ветеранов боевых действий.

