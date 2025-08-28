Какие права работников чаще всего нарушают работодатели

Недобросовестные работодатели чаще всего нарушают права сотрудников, оформляя их по гражданско-правовым договорам вместо трудовых и незаконно увольняя. Об этом 28 августа сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
«По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми», — пояснила эксперт в интервью «Ленте.ру».
Еще одно распространенное нарушение — незаконные увольнения без предложения альтернативных вакансий при сокращении и с давлением на сотрудников. Также работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены или в праздники без должного оформления переработок.
«Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу. Закон требует фиксировать все дополнительное время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается не всегда», — добавила Ганькина.
Ранее заявлялось, что согласно результатам социологического исследования, проведенного в Перми, 84% жителей города заявили о случаях нарушения трудовых прав. Большая часть участников опроса выразила убежденность в важности отстаивания прав работников. Только 6% респондентов придерживаются мнения, что подобная борьба не требуется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.