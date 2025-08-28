Какие права работников чаще всего нарушают работодатели

Евгения Ганькина перечислила частые нарушения прав работников в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены, сообщила Евгения Ганькина
Работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены, сообщила Евгения Ганькина Фото:

Недобросовестные работодатели чаще всего нарушают права сотрудников, оформляя их по гражданско-правовым договорам вместо трудовых и незаконно увольняя. Об этом 28 августа сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми», — пояснила эксперт в интервью «Ленте.ру».

Еще одно распространенное нарушение — незаконные увольнения без предложения альтернативных вакансий при сокращении и с давлением на сотрудников. Также работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены или в праздники без должного оформления переработок.

«Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу. Закон требует фиксировать все дополнительное время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается не всегда», — добавила Ганькина.

Ранее заявлялось, что согласно результатам социологического исследования, проведенного в Перми, 84% жителей города заявили о случаях нарушения трудовых прав. Большая часть участников опроса выразила убежденность в важности отстаивания прав работников. Только 6% респондентов придерживаются мнения, что подобная борьба не требуется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недобросовестные работодатели чаще всего нарушают права сотрудников, оформляя их по гражданско-правовым договорам вместо трудовых и незаконно увольняя. Об этом 28 августа сообщила директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. «По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми», — пояснила эксперт в интервью «Ленте.ру». Еще одно распространенное нарушение — незаконные увольнения без предложения альтернативных вакансий при сокращении и с давлением на сотрудников. Также работодатели часто нарушают режим рабочего времени, заставляя сотрудников работать после смены или в праздники без должного оформления переработок. «Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу. Закон требует фиксировать все дополнительное время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается не всегда», — добавила Ганькина. Ранее заявлялось, что согласно результатам социологического исследования, проведенного в Перми, 84% жителей города заявили о случаях нарушения трудовых прав. Большая часть участников опроса выразила убежденность в важности отстаивания прав работников. Только 6% респондентов придерживаются мнения, что подобная борьба не требуется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...