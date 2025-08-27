27 августа 2025

В Челябинске стали продавать больше квартир в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Цены на новое жилье в Челябинске стагнируют на фоне роста предложения
Цены на новое жилье в Челябинске стагнируют на фоне роста предложения Фото:

В Челябинске в августе по сравнению с июнем 2025 года цены на новостройки выросли только на 0,4% — до 170 000 рублей за квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«Челябинск вошел в число городов-миллионников, где наблюдается значительный рост объема предложений. Число выставленных на продажу новостроек увеличилось в Воронеже (+14,1%), Челябинске (+7,2%) и Казани (+5%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, к концу лета челябинцы стали чаще покупать квартиры в новостройках. Интерес к новому жилью вырос после начала цикла снижения ключевой ставки. Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, эксперт спрогнозировал продолжение роста активности на рынке новостроек осенью 2025 года.

Самое дорогое жилье в миллионниках РФ в августе продается в новостройках Москвы (472 000 рублей), Санкт-Петербурга (283 000 рублей), Казани (243 000 рублей за квадрат). При этом в целом по России в августе общее число предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 2,9% по сравнению с июлем.

© Служба новостей «URA.RU»
