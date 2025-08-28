Женоненавистник Маркарян пытается выйти из СИЗО

Маркарян подал апелляцию на решение суда о содержании под стражей
Маркарян подал апелляцию на решение суда о содержании под стражей

Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, обжаловал свой арест. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на решение избрать Маркаряну меру пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в Таганском районном суде Москвы, их данные передает ТАСС. Защита Маркаряна настаивает на изменении меры пресечения с ареста на более мягкую. Решение по жалобе будет принято после ее рассмотрения в Мосгорсуде, о дате слушания пока не сообщается.

Ранее, 23 августа, Арсен Маркарян был задержан в Подмосковье по подозрению в публикации видеоролика, который, по оценке следствия, содержит высказывания, оскорбляющие память защитников Отечества. Блогер был задержан 23 августа при попытке уехать в Беларусь, его арестовали на 17 суток.

Маркарян известен в интернете как инфобизнесмен и автор резонансных интервью, в которых он неоднократно делал неоднозначные и подчас оскорбительные заявления о женщинах. После начала спецоперации на Украине он неоднократно выступал с антироссийскими высказываниями в сети. В публичном пространстве размещены видео, где Маркарян негативно высказывается о России и сравнивает русских с животными.

