Украинские мужчины начали выезжать из страны

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово выезжать с Украины в первый же день действия нового разрешения на пересечение границы. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, сотрудники украинских пунктов пропуска уже оформили первых граждан, воспользовавшихся новыми правилами.
«С сегодняшнего дня эта норма заработала, и уже у пограничников имеются первые желающие пересечь границу. Кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины», — заявил официальный представитель Госпогранслужбы в эфире телеканала «Рада».
Ранее на Украине действовал запрет на выезд мужчин с 18 лет из-за военного положения. Мобилизационный возраст в стране составляет 25 лет, однако ограничения распространялись на всех совершеннолетних мужчин. Это спровоцировало массовый выезд молодежи и попытки родителей отправить детей за границу до достижения ими 18 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 августа поручил упростить выезд для молодых людей от 18 до 22 лет. Несмотря на задержку со стороны правительства, Верховная рада ускоренно внесла законопроект, после чего Кабмин во главе с премьер-министром Юлией Свириденко 26 августа одобрил соответствующее постановление, передает RT. Документ был опубликован 27 августа и вступил в силу с 28 августа 2025 года.
