Пропавший в Артемовском мальчик ушел в лес за ягодами

Пропавший в свердловском городе Артемовский восьмилетний Тимофей Цыпленков мог отправиться в лес за ягодами, а потом купаться. Таким предположением с URA.RU поделился местный житель.
«Он пошел за ягодами, а потом планировал купаться. С собой взял запасную одежду, чтобы потом переодеться в сухое», — объяснил собеседник агентства.
По последней информации, на берегу карьера были найдены вещи именно Тимофея. Сначала информация разнилась, но теперь это подтвердил представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Станислав Казаков. По его словам, их опознала мать.
Ребенок пропал 26 августа, сейчас ведутся масштабные поиски. В Артемовский едут на помощь полиции и спасателям волонтеры из других городов. Агентство следит за ситуацией онлайн.
