Есть особая примета: что известно о поисках 8-летнего мальчика в Артемовском

Сотни людей ищут пропавшего Тимофея Цыпленкова в городе Артемовский (Свердловская область). Восьмилетний мальчик ушел из дома два дня назад, с тех пор о нем ничего неизвестно. URA.RU собрало самую главную информацию о ЧП, известную к этому часу.
Когда пропал ребенок
Тимофей ушел из дома (Загородная, 11) 26 августа и исчез. По одной из версий, он отправился за ягодами в ближайший лес. В последний раз его видели неподалеку от затопленного карьера. Вечером того же дня на берегу обнаружили одежду. Предполагалось, что вещи принадлежат пропавшему мальчику, но родители это опровергли.
Во что одет и приметы
Мальчик был одет в синюю футболку, темно-синие школьные брюки и бордовые резиновые сланцы. Головного убора на нем не было. Один из горожан рассказал агентству, что видел Тимофея в день исчезновения на улице и удивился, что он так легко одет. Приметы ребенка: рост 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Имеется особая примета: шрам на ноге в районе задней стороны голени под коленом.
Из какой он семьи
Начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых сообщал, что ребенок из полной, благополучной и многодетной семьи. Тимофей — младший ребенок, у него есть еще две сестры и брат. Мальчик учится во втором классе.
Кто его ищет
Сейчас на месте работают больше 100 человек: волонтеры спасательных отрядов «ЛизаАлерт», «Прорыв» и «Доброволец», сотрудники полиции и МЧС, представители «Русской общины», а также местные жители. В поисках задействованы квадроциклы и мототехника, БПЛА с тепловизором. Водолазы ведут обследование карьера. На помощь поисковикам едут неравнодушные люди других городов — Каменск-Уральский, Реж, Полевской. Волонтеры берут с собой бензин, которого не хватает участникам спасательной операции.
Куда звонить
Штаб волонтеров расположился по адресу: Артемовский, улица Чайковского, 2, школа №6. Организаторы поисков говорят, что людей не хватает, и призывают волонтеров присоединиться. Если вам что-то известно о возможном местонахождении Тимофея или вы располагаете иной важной информацией, позвоните по телефонам дежурной части полиции: 8 (34363) 2-12-02, 8 (34363) 2-08-35. Агентство следит за ситуацией в онлайн-режиме.
