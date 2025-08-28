Эвакуация под Геленджиком, удар ВСУ по нефтезаводу: что известно об атаке Украины

В ночь на 28 августа Краснодарский край был атакован беспилотниками ВСУ, средства противовоздушной обороны сбивали их. Обломки одного из БПЛА упали в лес у села Криница под Геленджиком, там начался пожар, который постепенно охватил 3,2 гектара. К тушению привлечены десятки специалистов и единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Находящуюся неподалеку базу отдыха эвакуируют, однако более 20 человек оказались отрезаны от путей спасения из-за сильного дыма. Подробнее о происходящем — в материале URA.RU.
Падение беспилотника ВСУ
В ночь на 28 августа, в 2:30 по местному времени стало известно о возгорании в лесном массиве у села Криница Пшадского округа. Это произошло после падения обломков БПЛА, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем telegram-канале.
Пожар
Изначально сообщалось о том, что огонь охватывает 200 квадратных метров. К тушению были привлечены пожарные расчеты и автоцистерны, а также Архипо-Осиповский лесопожарный центр.
Сначала в ликвидации огня были задействованы 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники, позже их число выросло до 20 машин и около 100 человек. На место был направлен вертолет, однако его работе пока препятствует боковой ветер, отметил Богодистов в своем telegram-канале.
МЧС в telegram-канале сообщила о пожаре на площади 3,2 гектара. По их данным, его ликвидирует меньшее количество специалистов и единиц техники — 40 пожарных и 11 машин. Однако служба также отметила, что на месте работает вертолет Ми-8. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Краснодарскому краю в составе 40 специалистов и пяти единиц техники.
Эвакуация людей
Из-за задымления и возможного распространения огня власти приняли решение об эвакуации близлежащей базы отдыха. Пункт временного размещения был развернут на базе одной из сельских школ.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
В МЧС подчеркнули, что из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара были отрезаны от путей эвакуации. В настоящее время их перевозят в безопасное место на катере. В службе подчеркнули, что угрозы для населенного пункта нет.
Пожар на НПЗ
В поселке Афипский Северского района из-за падения фрагментов БПЛА загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Огонь распространился на 20 квадратных метров, его ликвидирует 21 человек и восемь единиц техники.
Местные рассказали о нескольких взрывах в небе, которые произошли ночью, пишет telegram-канал Shot. Пострадавших нет, на месте работают экстренные и специальные службы, сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в telegram-канале.
Информация об НПЗ
Афипский нефтеперерабатывающий завод — это крупное предприятие, расположенное в непосредственной близости от поселка Афипский в Краснодарском крае. Мощность предприятия по переработке нефти по проекту составляет 6,25 млн тонн в год, однако по итогам 2022 года завод переработал 7,017 млн тонн сырья. Собственником предприятия выступает ООО «Афипский НПЗ», входящее в состав группы «Сафмар».
Решение о строительстве газобензинового завода в поселке Афипский, предназначенного для переработки попутного нефтяного газа в бензин, было принято в 1952 году. Завод осуществляет переработку смеси нефти и газового конденсата, поступающих с месторождений Западной Сибири и Волго-Уральского региона. Сырье доставляется как по магистральным трубопроводам Крымск — Афипский НПЗ и Хадыженск — Афипский НПЗ, так и железнодорожным транспортом.
Ассортимент выпускаемой продукции включает газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. По результатам 2020 года объем переработки сырья составил 4,927 млн тонн. В том числе было произведено 2,02 млн тонн дизельного топлива, 1,093 млн тонн вакуумного газойля, 0,92 млн тонн мазута и 0,8 млн тонн газового бензина. Основная часть продукции завода ориентирована на экспорт. В августе 2021 года стало известно о планах предприятия приступить к выпуску дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 с 2023 года после завершения реализации инвестиционного соглашения по модернизации производственных мощностей.
Технологическое оборудование завода включает следующие основные установки:
- атмосферно-вакуумную установку АТ-22/4 производительностью 3 млн тонн в год (введена в эксплуатацию в 1970 году, реконструирована в 2013 году);
- установку по перегонке нефтепродуктов СПГК мощностью 3,25 млн тонн в год (эксплуатируется с 1964 года, модернизирована в 2020 году);
- блок газофракционирующей установки (действует с 1964 года);
- установку вакуумной перегонки прямогонного мазута производительностью 3,3 млн тонн в год (запущена в 2017 году);
- установку висбрекинга гудрона мощностью 1,65 млн тонн в год (эксплуатируется с 2017 года);
- установку утилизации сероводорода производительностью 9 тыс. тонн в год (введена в эксплуатацию в 2017 году).
В настоящее время глубина переработки нефти на предприятии достигает 81 %, а доля светлых нефтепродуктов составляет 57 %. После ввода в строй комплекса гидрокрекинга и установки замедленного коксования планируется увеличение этих показателей до 98 % и 88 % соответственно.
