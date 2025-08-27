Суд заставил снести здание, построенное у челябинского бора

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции в споре о застройке возле городского бора в Челябинске, заставив застройщика снести объект. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, вместо спортсооружений компания «Абсолют» занялась строительством здания. История началась в 2013 году при сити-менеджере Сергее Давыдове.
«Суд удовлетворил требования прокуратуры области. Ведомство требовало признать незаконным предоставление администрацией Челябинска земельного участка ООО „Абсолют“ под строительство капитального объекта вместо размещения спортивно-игровой площадки на земельном участке возле городского бора», — заявили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура требовала признать недействительными распоряжения мэрии, аннулировать подписанные с Комитетом по имуществу и земельным отношениям договоры, снести имеющую 10% готовности самовольную постройку и признать недействительным право собственности «Абсолюта» на нее. Фактически речь идет о фундаменте. В мае челябинский арбитраж отказал надзорному органу в удовлетворении его требований. Но апелляционная инстанция решение изменила.
«Получив незаконно земельный участок для строительства спортивно-игровой площадки, компания не освоила его, не благоустроила и не разместила спортивные сооружения. Фактически „Абсолют“ использовал землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта — здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов», — уточнили в прокуратуре.
В апреле 2013 года «Абсолют» обратился к властям с заявлением о выделении в аренду земельного участка для проектирования и строительства спортивно-игровой площадки. Спустя полтора года, в сентябре 2014 года, областная прокуратура опротестовала изданное мэрией распоряжение со схемой расположения земельного участка. Доводами для отмены стали отсутствие торгов и наличие высоковольтных кабелей на участке, что, по мнению прокурора, нарушало права граждан. В октябре того же года администрация распоряжение отменила, но после суда, инициированного «Абсолютом», в январе 2016 года приняла новый документ — на установление арендных отношений с компанией. В апреле 2016 года стороны заключили договор краткосрочной аренды земельного участка площадью 4,384 тысячи кв метров. Разрешение на строительство появилось в ноябре 2018 года, а после первого договора аренды стороны подписали второй. Срок его действия завершится в декабре 2025 года.
В процессе спора власти указывали на то, что о начале работ по участку общественность информировали. Доводы прокуратуры о том, что строительство начали в запретной для этого зоне, муниципалитет отверг. Юристы мэрии заявили, что работы ведутся в зоне А.1.1, где можно ставить объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей. Причем размещать капитальные строения здесь тоже возможно. При этом наличие действующего разрешения позволило властям квалифицировать первый договор аренды продленным на неопределенный срок. Представители «Абсолюта» уточнили, что не считают постройку самовольной, поскольку возведена она на земельном участке, предоставленном в аренду и допускающем строительство.
Вынося решение, суд первой инстанции счел, что порядок предоставления земельного участка соблюден, а природно-рекреационная территориальная зона А.1.1. допускает проведение работ. Отмечалось, что участок относится к землям населенных пунктов, а не к землям рекреационного назначения, поэтому правовой режим земель рекреационного назначения не применим. Еще одним основанием отказать прокуратуре стал ненадлежащий способ защиты права: надо было не оспаривать распоряжение мэрии, а подавать иск к ведущей строительство компании.
Договор аренды земельного участка апелляционный суд признал недействительным. Как и допсоглашения о продлении срока действия договора аренды. Постройку все-таки признали самовольной. В прокуратуре заметили, что постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Решение предъявят к принудительному исполнению.
