27 августа 2025

В ХМАО мамам помогут в открытии и ведении бизнеса. Фото

Участницами проекта могут стать мамы с несовершеннолетними детьми
Участницами проекта могут стать мамы с несовершеннолетними детьми Фото:

В Югре начался прием заявок на проект «Мама в бизнесе». Его участниц — женщин с несовершеннолетними детьми — бесплатно обучат открытию и ведению собственного дела. Об этом URA.RU сообщили в окружном фонде «Мой бизнес».

«Это программа для женщин, планирующих начать свой бизнес, у которых есть несовершеннолетние дети. Она предусматривает поддержку и помощь в создании и развитии дела, а также обучение предпринимательским компетенциям. Обучение проводится ежегодно», — пояснили в фонде.

Проект реализуется с 2018 года. За это время его прошли более 300 югорчанок. Обучение пройдет в формате пятидневного курса, где участницы получат базовые навыки для запуска успешного бизнеса. В этом году фонд «Мой бизнес» проведет интенсивы в Сургуте и Ханты-Мансийске.

«После обучения участницы получат сертификат об окончании программы, доступ к электронной библиотеке с более чем 400 книгами по бизнесу и саморазвитию, а также призы и подарки от партнеров проекта. Две обладательницы лучших бизнес-проектов получат денежный приз по 100 тысяч рублей», — добавили в фонде.

