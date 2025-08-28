Маленькие квартиры на «вторичке» в Челябинске более доходны, чем в новостройках

Маленькие квартиры на вторичном рынке Челябинска окупаются в среднем за 11 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доходность маленькой квартиры на «вторичке» в городе достигает 9%
Доходность маленькой квартиры на «вторичке» в городе достигает 9% Фото:

В Челябинске квартира площадью до 32 «квадратов» за 3 122 000 рублей на вторичном рынке в среднем окупится за 11,1 лет. При этом ставка аренды — 23 465 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.

«Столь плачевная ситуация в Челябинске, как и целом по России, сложилась из-за слишком высоких цен на жилье, которое очень трудно «отбить» сдачей в аренду. Причем, с новостройками дело обстоит еще сложнее, поскольку там доходность малогабариток еще меньше», — сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Как отметил Луценко, чтобы сдать в аренду новостройку в Челябинске, в ней еще предстоит провести отделку, а это также — немалые затраты. Если их учесть, доходность снизится еще больше.

В целом по России выгоднее всего сдавать небольшие квартиры в Нижнем Тагиле (11,7), Грозном (11,5%), Череповце (10,8%). А вот на то, чтобы окупить с помощью аренды квартиру во Владивостоке, уйдет почти 20 лет. Доходность при этом составит 5,1%. Также дело обстоит с небольшими квартирами в Сочи (5,5% и 18,1 года) и в Москве (5,6% и 18 лет). В среднем по всем городам доходность малогабаритной квартиры достигает 7,9%, а окупаемость – 12,6 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске квартира площадью до 32 «квадратов» за 3 122 000 рублей на вторичном рынке в среднем окупится за 11,1 лет. При этом ставка аренды — 23 465 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости. «Столь плачевная ситуация в Челябинске, как и целом по России, сложилась из-за слишком высоких цен на жилье, которое очень трудно «отбить» сдачей в аренду. Причем, с новостройками дело обстоит еще сложнее, поскольку там доходность малогабариток еще меньше», — сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Как отметил Луценко, чтобы сдать в аренду новостройку в Челябинске, в ней еще предстоит провести отделку, а это также — немалые затраты. Если их учесть, доходность снизится еще больше. В целом по России выгоднее всего сдавать небольшие квартиры в Нижнем Тагиле (11,7), Грозном (11,5%), Череповце (10,8%). А вот на то, чтобы окупить с помощью аренды квартиру во Владивостоке, уйдет почти 20 лет. Доходность при этом составит 5,1%. Также дело обстоит с небольшими квартирами в Сочи (5,5% и 18,1 года) и в Москве (5,6% и 18 лет). В среднем по всем городам доходность малогабаритной квартиры достигает 7,9%, а окупаемость – 12,6 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...