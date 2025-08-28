Маленькие квартиры на «вторичке» в Челябинске более доходны, чем в новостройках

В Челябинске квартира площадью до 32 «квадратов» за 3 122 000 рублей на вторичном рынке в среднем окупится за 11,1 лет. При этом ставка аренды — 23 465 рублей в месяц, сообщается на сайте о недвижимости.
«Столь плачевная ситуация в Челябинске, как и целом по России, сложилась из-за слишком высоких цен на жилье, которое очень трудно «отбить» сдачей в аренду. Причем, с новостройками дело обстоит еще сложнее, поскольку там доходность малогабариток еще меньше», — сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Как отметил Луценко, чтобы сдать в аренду новостройку в Челябинске, в ней еще предстоит провести отделку, а это также — немалые затраты. Если их учесть, доходность снизится еще больше.
В целом по России выгоднее всего сдавать небольшие квартиры в Нижнем Тагиле (11,7), Грозном (11,5%), Череповце (10,8%). А вот на то, чтобы окупить с помощью аренды квартиру во Владивостоке, уйдет почти 20 лет. Доходность при этом составит 5,1%. Также дело обстоит с небольшими квартирами в Сочи (5,5% и 18,1 года) и в Москве (5,6% и 18 лет). В среднем по всем городам доходность малогабаритной квартиры достигает 7,9%, а окупаемость – 12,6 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!