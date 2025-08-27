Власти ХМАО раскрыли, кому положена финансовая помощь для подготовки детей к школе

Власти ХМАО окажут семьям материальную поддержку для подготовки к школе
В Югре перед началом учебного года некоторые категории семей с детьми могут получить материальную поддержку на сбор ребенка в школу. Об этом URA.RU сообщили в Агентстве социального благополучия округа.
«Многодетные семьи и родители первоклассников могут рассчитывать на единовременные выплаты для подготовки детей к школе», — уточнили в ведомстве. Поддержка предоставляется жителям региона со стажем проживания не менее 10 лет и при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов — в ХМАО это 42 504 рубля.
В прошлом году действовал порог в 1,5 прожиточного минимума. Новые правила позволят охватить около 16,5 тысяч семей, что в пять раз больше, чем годом ранее.
Родителям доступны два вида выплат. Для многодетных семей пособие составляет 7 500 рублей на каждого школьника. Отдельно предусмотрена выплата в 7 975 рублей на первоклассников — ее могут оформить все семьи, где ребенок идет в первый класс, независимо от количества детей.
Заявления принимаются через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Для оформления выплаты требуется документ о зачислении ребенка в образовательную организацию. Подать заявку можно до конца календарного года, в котором ребенок пошел в школу.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО намерены сделать социальное такси бесплатным для первоклассников из многодетных семей. Департамент социального развития региона подготовил соответствующий законопроект.
