Mash: Орбакайте обвинила Пугачеву в срыве концертов

Эстрадная певица Кристина Орбакайте объяснила свое отсутствие на российских сценах общественным давлением, связанным с поведением ее матери, артистки Аллы Пугачевой и отчима Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщают telegram-каналы. Орбакайте опасается негативной реакции публики и не планирует возвращаться с концертами на родину.
«Кристина Орбакайте винит свою мать Аллу Пугачеву в отмене выступлений в России и хейте публики... Артистка не собирается появляться в России из-за ближайших родственников — поведение Примадонны и иноагента Галкина очень повлияло на нее», — пишет telegram-канал Mash.
По информации канала, Орбакайте продолжает получать многочисленные предложения выступить в России. Организаторы готовы платить ей увеличенный гонорар, обеспечить полную конфиденциальность и создать любые условия для выступлений. Однако артистка не соглашается.
Последний раз Орбакайте приезжала в Россию в 2024 году. Тогда ее приезд сопровождался массовой критикой в социальных сетях и СМИ, после чего певица решила больше не выступать на родине. Сейчас Кристина Орбакайте живет в Майами и дает концерты только за рубежом.
Ранее стало известно, что мать Кристины Орбакайте, певица Алла Пугачева, несмотря на продолжительное пребывание за пределами России, продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность в стране. Артистка по-прежнему зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя — соответствующий статус был оформлен еще в декабре 2004 года. Согласно информации из официального реестра, основным направлением деятельности значится «деятельность в области художественного творчества».
