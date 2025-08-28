Лукашенко потребовал, чтобы в бывших McDonalds не было «американской гадости»

Лукашенко: в бывших McDonalds не должно быть американской гадости
Лукашенко поручил, чтобы в белорусском аналоге McDonald's были только местные продукты
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы с 1 октября 2025 года все блюда в ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть McDonald's) готовились исключительно из местных продуктов. Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что не приемлет того, чтобы людям подсовывали «американскую гадость».

«Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете», — приводит слова президента telegram-канал «Пул Первого».

По данным на август 2025 года, весь картофель для ресторанов Mak.by поставляется из Толочина Витебской области. В ответ на это Лукашенко поручил контролировать соблюдение этого требования и расширить использование белорусского сырья для всех позиций меню.

Сеть ресторанов быстрого питания Mak.by появилась в Белоруссии в апреле 2023 года. Это произошло после ухода с рынка международной корпорации McDonald»s. Сейчас заведения под новым брендом работают во всех крупных городах страны. В России есть своей аналог McDonald's — «Вкусно и точка», передает RT.

