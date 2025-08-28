К западному фильму «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина нужно относиться нормально и с пониманием. Внимание к российскому лидеру обусловлено тем, что он является одним из самых опытных и успешных политиков на Земле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относиться надо нормально, с пониманием. Путин — один из самых опытных, самых успешных мировых лидеров на земном шаре», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин — лидер, влияние которого на происходящие во всем мире события трудно переоценить. Это делает закономерным факт повышенного интереса к персоне российского президента в различных странах мира, заключил Песков.
«Кремлевский волшебник» — художественный фильм французского режиссера Оливье Ассаяса по книге швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Главным героем является помощник Путина — выдуманный персонаж, политтехнолог Вадим Баранов. Путина сыграет Джуд Лоу, известный многим по ролям в фильмах «Талантливый мистер Рипли», «Шерлок Холмс», «Молодой папа» и других.
