Торговый комплекс в Челябинске эвакуировали из-за подозрительного предмета

ТРК «Куба» в Челябинске эвакуировали из-за подозрительного предмета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация прошла днем
Эвакуация прошла днем Фото:

В Челябинске эвакуировали посетителей торгового комплекса «Куба» из-за найденного подозрительного предмета. Об этом URA.RU сообщил источник. 

«В торговом комплексе был найден подозрительный предмет. Администрация комплекса приняла решение эвакуировать посетителей», — сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего. 

В самом ТРК «Куба» посетителям объявили по громкой связи, что закрываются по техническим причинам. «Просьба покинуть помещение», — сообщили людям. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске эвакуировали посетителей торгового комплекса «Куба» из-за найденного подозрительного предмета. Об этом URA.RU сообщил источник.  «В торговом комплексе был найден подозрительный предмет. Администрация комплекса приняла решение эвакуировать посетителей», — сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего.  В самом ТРК «Куба» посетителям объявили по громкой связи, что закрываются по техническим причинам. «Просьба покинуть помещение», — сообщили людям. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...