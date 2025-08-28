Торговый комплекс в Челябинске эвакуировали из-за подозрительного предмета

Эвакуация прошла днем
В Челябинске эвакуировали посетителей торгового комплекса «Куба» из-за найденного подозрительного предмета. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В торговом комплексе был найден подозрительный предмет. Администрация комплекса приняла решение эвакуировать посетителей», — сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами произошедшего.
В самом ТРК «Куба» посетителям объявили по громкой связи, что закрываются по техническим причинам. «Просьба покинуть помещение», — сообщили людям.
