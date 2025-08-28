Ждать ли тепло в последние выходные лета в Москве и Петербурге: прогноз синоптика

Метеоролог Старков: лето ненадолго возвращается в Москву и Петербург
Последние выходные лета порадуют жителей Москвы теплом и солнцем
Наступают последние летние дни, и многих волнует вопрос — удастся ли поймать еще немного солнца перед приходом осени. О том, чего ждать от погоды жителям Москвы и Санкт-Петербурга в ближайшие выходные, URA.RU рассказал ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Какую погоду ждать в Москве 29–31 августа

Для жителей и гостей столицы атмосфера приготовила подарок. В Москве ожидаются настоящие летние выходные. По словам эксперта, в Москву возвращается жара благодаря субтропическому антициклону, центр которого расположится над средней полосой России.

«Температурный фон окажется на 5–7 градусов выше климатической нормы для этого времени. В ночные часы прогнозируется +15...+17 градусов, в центре мегаполиса около +20. Такие ночи считаются тропическими», — отметил метеоролог. «Днем воздух прогреется до 28-30 градусов».

Погода в столице в ближайшие выходные ожидается малооблачная и сухая. Лишь в ночь на субботу возможен небольшой дождь. Ветер будет слабым, что создаст по-настоящему комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Какую погоду ждать в Петербурге 29–31 августа

Жителей Северной столицы также ждет потепление, но не такое сильное, как в Москве. Санкт-Петербург окажется под влиянием подвижного атмосферного фронта, отметил метеоролог.

«В субботу прогнозируется сильный и продолжительный дождь — может выпасть до трети месячной нормы осадков. Дневная температура не превысит 20-22 градусов», — предупредил Старков.

Тем не менее, по сравнению с холодной погодой последних 7–10 дней это можно считать возвращением лета. Так что в Петербурге тоже можно будет насладиться последними теплыми днями в году.

