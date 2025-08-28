В пермском городе построят новую котельную, бассейн и оздоровительный комплекс

Эти объекты включены в обновленную версию генерального плана муниципалитета
Эти объекты включены в обновленную версию генерального плана муниципалитета Фото:

В городе Кизел Пермского края в ближайшие годы планируется возведение новой котельной, а также строительство бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса. Эти объекты включены в обновленную версию генерального плана муниципалитета.

«Так, на период с 2027 по 2029 годы намечено строительство бассейна. А в 2029–2030 годах планируется начать работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса», — сообщает telegram-канал «На местах». 

В генеральном плане города депутаты также изменили границы территорий. Это обусловлено необходимостью переноса двух площадок для ТКО: одна из них уже функционирует на северо-восточной окраине города, вторую предполагается разместить в южной части Кизела. 

