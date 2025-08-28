ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли 1325 военных, системы ПВО сбили 192 дрона
Воздушными силами России был уничтожен самолет Су-27 ВСУ, сообщило Минобороны России
Воздушными силами России был уничтожен самолет Су-27 ВСУ, сообщило Минобороны России

Вооруженные силы Украины потеряли за последние сутки до 1325 военнослужащих на различных участках фронта. Такие данные привел официальный представитель Минобороны России на ежедневном брифинге.

Также российские системы ПВО за сутки сбили две авиабомбы, два снаряда реактивной системы HIMARS и 192 беспилотника самолетного типа. Воздушными силами России был уничтожен самолет Су-27 ВСУ, сообщает ведомство в своем telegram-канале

Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия в Харьковской области, взяв город Купянск в оперативное окружение. Населенный пункт традиционно называют «третьей столицей Украины» — такое название связано с тем, что во время Великой Отечественной войны правительство УССР было эвакуировано сначала из Киева в Харьков, а затем в Купянск. Расположенный примерно в 100 километрах от областного центра, город имеет стратегическое значение для логистики и обеспечения украинских военных подразделений на данном направлении фронта.

