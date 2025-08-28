Пашинян рассказал о планах встретиться с Путиным

Пашинян: встреча с Путиным планируется на саммите ШОС
Пашинян также подтвердил намерение посетить Россию
Пашинян также подтвердил намерение посетить Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча запланирована на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает ТАСС, Пашинян также подтвердил намерение посетить Россию в конце сентября 2025 года. Саммит ШОС пройдет в Пекине. Организация объединяет ряд государств Евразии и служит важной платформой для обсуждения вопросов безопасности, экономического сотрудничества и региональной стабильности.

