23:28
Приставы хотят оставить Ходорковского* без земельного участка
23:19
В Перми открыли обновленные учебный театр хореографического училища и «Дом актера». Фото
23:19
В Артемовском нашли вещи пропавшего восьмилетнего мальчика
Ермак и Умеров едут в Вашингтон обсудить встречу Путина и Зеленского: главное об СВО за 27 августа
23:14
С посольства Украины в Москве взыскали 40 млн рублей долга за тепло и воду
23:09
Прилучный с новой женой не смолчали о второй свадьбе Муцениеце
22:58
В Раде раскритиковали запоздалую мобилизацию 18-летних
Стрельба в католической школе США, где среди раненых и погибших — дети: фоторепортаж с места трагедии
22:58
«Радиостанция Судного дня» передала странное послание
22:56
В Челябинске в ДТП с такси пострадали пассажиры. Фото
22:54
Власти Тюмени помогли первоклассникам собраться в школу
Первая неделя обучения обернулась трагедией: что известно о стрельбе в католической школе в США
22:49
Глава Академического назвал главную проблему района
22:46
Инфекция или психологическая травма: врач объяснила, из-за чего может пропасть голос
22:44
Могут ли веснушки переродиться в рак - врач поставил точку в спорном вопросе
Новосибирской школьницей, желавшей нажиться на участнике СВО, заинтересовались в МВД: что известно
22:42
Журнал The Variety показал свежий кадр Джуда Лоу в роли Владимира Путина
22:40
Запуск отопительного сезона и усиленные меры безопасности в ЯНАО: события дня
22:36
Гигантскую тыкву вырастили курганцы. Фото
История повторяется: что известно об аресте врио замгубернатора Базарова и кто проходил по этому делу ранее
22:34
Над Липецкой областью отражают атаку БПЛА, сбиты два дрона
22:32
Пермь увековечили на новой почтовой марке ко Дню Победы. Фото
22:30
Пентагон сообщил о почти полной модернизации российского ядерного оружия
«Строительный помощник» Гладкова: что известно об аресте врио замглавы Курской области Владимире Базарове
22:27
Shot: школьник из Подмосковья сел в попутку и бесследно пропал
22:19
Zeit: у подорвавших «Северные потоки» установлены связи со спецслужбами Украины
22:16
США ввели санкции против физлиц и юрлиц из России, КНР и КНДР
Тревожные кадры с места, где находится альпинистка Наговицына: новые данные о спасении
22:10
Рост спроса на рыбу в ЯНАО поспособствует обновлению рыболовецкого флота
22:10
Отравление грибами: что делать, чтобы спасти себе жизнь — инструкция от врача
22:06
В Свердловской области нашли депутатов с темным прошлым
Власти пресекут отток денег за рубеж
22:04
В Совете альпинистов заявили, что Наговицыну невозможно спасти
22:00
Власти Нижневартовска отказались продолжать скандальную транспортную реформу
22:00
«Конопатое чудо», три мужа и ни одного ребенка: 77 лет со дня рождения Натальи Гундаревой
Путин ускорит снижение ключевой ставки
21:55
Семья челябинских миллиардеров построит медицинский кластер возле «Уральской молнии». Фото
21:51
Путин поздравил бригаду и полк ВС РФ с присвоением почетных наименований
21:47
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: топ 10 картинок, от которых сердце сжимается
Генералам-взяточникам МВД вынесли приговоры: подробности дела, которое шло почти четыре года
21:46
В жесткой аварии на Кутузовском проспекте столкнулись несколько авто. Видео
21:40
Пятилетняя девочка попала в реанимацию из-за инцидента с батутом в Башкирии
21:28
Двое детей погибли во время стрельбы в США
«Да» на миллион: что известно о помолвке Тейлор Свифт с американским футболистом
21:25
Росстат: реальные зарплаты в России по итогам первого полугодия выросли на 4,1%
21:20
Вечеринки у воды и фейерверк: как провести последние дни августа в Тюмени. Афиша
21:15
Как екатеринбуржцам легально сэкономить на проезде: полная инструкция к Екарте
Гарантии безопасности и позиция РФ в переговорах: главные заявления Пескова 27 августа
21:13
Владелец бани избил главу района в Пензенской области
21:07
Суд арестовал гендиректора застройщика по делу о «зубах дракона»
20:59
В Кунгуре вспыхнул сильный пожар. Фото
Мэра Владимира задержали по подозрению в связях с «кладбищенской мафией»: главное к этому часу
20:55
В Кургане откроется мясной ресторан, Шумков получил награду от Путина: главные новости за 27 августа
20:54
Жителей Сургута зовут на домашние матчи мини-футбольного клуба «Факел»
20:53
В Челябинске такси перевернуло автомобиль на перекрестке. Видео
20:53
Куда лучше всего отправиться в путешествие из ЯНАО в начале сентября
20:53
Тайный консул и казус на «Иннопроме»: представитель МИД РФ в Екатеринбурге — о закулисье работы дипломатов
20:50
Группа «Кино» закроет в Перми масштабный фестиваль «Город встреч». Афиша
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Путина и Алиева в Китае
20:48
В ФРГ установили личности всех диверсантов, подорвавших «Северные потоки»
20:48
В Перми назвали дату старта продаж нового iPhone 17
20:45
Челябинцев в выходные зовут на Traktor Fest с Элджеем и ТГК, юбилей рока и чайную церемонию. Афиша
ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР, Киев признал прорыв России в Днепропетровской области: карта СВО 27 августа
20:42
Кабмин продлил полный запрет на экспорт бензина
20:40
В Тюмени набирают популярность автомобильные номера без флага России
20:35
Минимум три человека погибли во время стрельбы в США. Видео
От «Крепкого орешка» до потери речи: как деменция оборвала карьеру легендарного актера Брюса Уиллиса
20:31
В Москве арестовали бизнесмена по делу о взятке в Курской области
20:30
«Русские витязи» устроили авиашоу в небе над Когалымом. Видео
20:30
Реготделение ЕР Ямала не будет корректировать число депутатов в заксо
США ввели жесткие пошлины против Индии: как торговая война может сказаться на России
20:30
Басков спел в Когалыме на секретном банкете для политэлиты. Видео
20:30
Жителям Нижневартовска предлагают бесплатно посмотреть на большом экране комедию со звездой «Слово пацана»
20:29
Совет Евросоюза ответит за клевету на Усманова
20:29
Снова в школу: проверь знания азов школьной программы
20:28
Нужны ли оценки за поведение, и так ли страшен ЕГЭ: детский омбудсмен в Тюмени оценил нововведения в школах
20:20
«Открывай тренажерку — худший совет»: как фитнес-клубы ХМАО выдерживают экспансию федеральных сетей
20:19
Канал «Маша и Медведь» стал самым популярным на Украине
20:18
Успение Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать 28 августа
20:17
Стрельба в школе Миннеаполиса унесла жизни трех человек
20:16
Мэрия Перми создаст новое учреждение для обработки обратной связи от населения
20:16
Электросамокаты массово убирают с улиц Екатеринбурга
20:13
Курганские депутаты одобрили выкуп восстановленного моста в Притобольном округе
20:10
В Ханты-Мансийске устроят проводы лета под хоровые песни и стендап
20:08
Массовая стрельба произошла в католической школе в США, пострадали более 20 человек
20:08
УФСБ задержало полицейского в Копейске, подозреваемого во взятках наркоманов. Видео
20:06
Венгрия требует от Украины прекратить удары по «Дружбе»
20:03
Принц Саудовской Аравии похвастался письмом от Путина
20:02
Ремонтная бригада из Китая прилетела чинить самолет, экстренно севший в ХМАО
20:01
Свердловчане нацелились лишь на одну дату свадеб в 2026 году: записаться почти невозможно
19:59
Украинский дрон убил жителя Белгородской области
19:58
Быстро и вкусно: идеи полезных перекусов для ребенка в школу
19:57
В США в католической школе произошла стрельба, есть пострадавшие
19:55
Сильный ветер перевернул батут с детьми в Уфе, есть пострадавшие. Видео
19:46
Челябинка получила статью за хулиганство после видео с патрульной машиной. Видео
19:46
Мэр из ХМАО проинспектировал новую школу перед открытием
19:40
Politico: ВС США хуже России и Украины владеют дронами
19:32
Мэр из ХМАО пойдет под суд за отказ строить дорогу
19:31
Убийц и насильников матери и дочери в КБР нашли спустя 40 лет
19:29
Мэру Муравленко не дали зарегистрировать канал в Max. Видео
19:25
Почти половина жителей свердловских сел поддержали полный запрет алкоголя
19:24
Что такое региональная доплата к пенсии: кто может на нее рассчитывать
19:23
В Дагестане подросток умер после укуса насекомого
19:21
Экономия на ветеранах, многодетных и школах: тюменские чиновники урезают расходы бюджета
19:18
Власти Березников уточнили порядок получения выплат за помощь в привлечении контрактников
19:18
Над Орловской областью сбили украинский дрон
19:14
Международный преступник или звезда баскетбола: кто такой Даниил Касаткин, задержанный в Париже
19:07
Суд арестовал врио замгубернатора Курской области
19:05
Сборная Тюменской области завоевала 12 медалей на Кубке полпреда в УрФО
19:03
Дояр из Курганской области представляет регион на всероссийском конкурсе
19:01
Зуд у туристов после купания в Тургояке оказался реакцией на паразитов
19:00
В Кургане продаются десятки магазинов китайской одежды и обуви, расположенных в жилых домах
18:59
Суд Парижа отказывается освобождать российского баскетболиста Касаткина
18:59
Патрушев оценил ход работ по предотвращению экологической катастрофы на Байкале
18:58
Мигрант, напавший на полицейских в Москве, оказался членом ИГ*
18:55
Баскетболиста сборной России оставили в парижской тюрьме
18:53
Пермская ученая рассказала, как правильно крутить заготовки на зиму
18:48
Заместителя Хинштейна Базарова арестовали на 2 месяца
18:46
В ХМАО арестовали мужчину, убившего незнакомца ножом
18:45
Ермак и Умеров засобирались на встречу с Уиткоффом
18:38
Стало известно, в каком российском банке лучше обслуживаться миллионерам
18:38
Сложные выборы оставили без должности мэра столицы Коми
18:37
Власти Сургута устроят масштабную ярмарку в честь 95-летия ХМАО
18:34
Власти проверят, почему в Перми с пассажиром заговорила автобусная остановка
18:34
США трясут Европу с решением по украинскому конфликту
18:33
Россиянин пытался поджечь самолет в аэропорту Северной Осетии
18:31
Курганские бюджетники начали получать выплаты по 10 тысяч
18:30
Россия может возобновить поставки нефти по «Дружбе»
18:29
В ЯНАО в сентябре кратно увеличат меры безопасности
18:24
Челябинское пиво вошло в тройку лучших в РФ. Фото
18:24
Минфин США хочет манипулировать замороженными российскими активами
18:24
Прилетели 12 президентов: как в Екатеринбурге 16 лет назад прошел саммит ШОС
18:21
В аэропорту Владикавказа ФСБ пресекла поджог самолета
18:20
В Кургане наградили педагогов и руководителей образовательных учреждений. Фото
18:18
Чем запомнился выдающийся российский бас Сергей Алексашкин: заслуги артиста
18:14
В ХМАО в разгаре сезон сбора ягоды, которую называют эликсиром молодости
18:12
В Екатеринбурге владельца дорогущего Porsche посадили под арест за тонировку
18:12
В Перми открыли движение через новый тоннель на улице Вишерской. Фото
18:11
Трамп призвал посадить основателя «Фонда Сороса»
18:11
Молдаване, живущие в Москве, вышли к посольству с флагами и плакатами
18:09
Пермяки спасли совенка от нападения ворон. Фото
18:06
В детсадах Курганской области с 1 сентября запустят аналог «Разговоров о важном»
18:03
У челябинских депутатов нашли незадекларированные доходы и имущество
18:03
Аллегрова сделала заявление по поводу дальнейшей карьеры
18:02
В России отреагировали на слова Алиева об СВО
18:00
Президент России присвоил государственную награду тюменцу
18:00
Салют на День города в Кургане: лучшие локации для просмотра. Инфографика
17:58
Жители ЯНАО очистили 50 гектаров территорий и утилизировали 4200 мешков отходов
17:56
Армения не собирается менять Конституцию из-за Азербайджана
17:55
Подлодки России и Китая впервые провели совместное патрулирование. Видео
17:52
Микрорайон города Чайковский в Пермском крае утопает в мусоре. Фото
17:47
За отдых в Турции челябинцам приходилось платить летом по 227 тысяч рублей
17:47
Приговор вступил в силу: депутат думы ХМАО не смог отбиться от обвинений в иностранном гражданстве
17:45
Сколько будет стоить новый айфон в Тюмени
17:45
Где в Кургане можно нарваться на штраф с непристегнутым ремнем и телефоном. Карта
17:42
В Югорске к началу учебного года появится новый спортивный объект
17:42
Пермская галерея анонсировала первую выставку в новом здании
17:41
В Курганской области отремонтировали дорогу к санаторию и озеру Медвежье. Фото
17:38
В «урановой столице» России открыли уникальный детский экообъект
17:35
Популярная платформа Twitch схлопотала штраф в 60 млн
17:33
В «Ночь города» в Перми продлят работу автобусов и перекроют улицы. Схема
17:33
В ЯНАО откроют долгожданный кинотеатр
17:32
Разрушительный ураганный ветер ожидается на территории Камчатки
17:30
Юбилейный уикенд: Ноябрьск празднует 50-летие, Губкинский — 39-й день города. Афиша
17:30
Торжество под окнами мэрии: на каких площадках будут праздновать День города в Шадринске. Карта
17:29
Из-за ДТП в центре Тюмени город сковала пятикилометровая пробка. Фото
17:26
В Абхазии более 20 российских туристов пострадали в ДТП
17:23
В Перми с пассажиром заговорила автобусная остановка. Видео
17:21
Волочкова рассказала, как собственная мать портила ее жизнь
17:20
Ночной забег и музыкальный пикник: куда сходить на выходных в Новом Уренгое и Надыме. Афиша
17:18
Звезд не будет: Муравленко на День города организует вечеринку в стиле 80-х
17:18
Путин наградил губернатора Шумкова за сохранение наследия России
17:16
Стивен Сигал строит бизнес в России
17:15
«Коррупцию настигнем и за границей»: следователь из ЯНАО о преступлениях прошлых лет. Фото
17:11
Бывший челябинский вице-губернатор Богашов не смог выйти из СИЗО
17:10
Milliyet: пропавший пловец Свечников сбился с маршрута
17:10
Мотофристайл, полумарафон и джинсовый фестиваль: куда сходить в Салехарде и Лабытнанги на выходных. Афиша
17:01
Дочь новосибирской трэш-стримерши захотела найти парня на СВО ради денег
17:00
Какие праздники отмечают 28 августа 2025: что можно и нельзя делать
17:00
У мэра Кургана Науменко появится советник
16:59
Силуанов озвучил прогноз по росту экономики России в 2025 году
16:58
Три новые школы в Челябинской области с 1 сентября примут своих первых учеников. Фото
16:57
Распроданность квартир в тюменских новостройках упала ниже рынка
1
16:51
С бывшего свердловского замминистра взыскали долги по коммуналке, пока он сидит в колонии
16:51
Подлодки РФ и Китая впервые провели патрулирование
16:48
В Киргизии начали доследственную проверку ситуации с альпинисткой Наговицыной
16:48
Умер известный российский оперный бас Сергей Алексашкин
16:47
В Челябинской области отключат от воды целый город
16:47
УФНС банкротит жену скандального пермского экс-депутата Телепнева
16:47
В Екатеринбурге выставили уникальные экспонаты легенды кино. Фото
16:46
Юбилей города для маленьких жителей Ноябрьска: афиша
16:44
Бывшая глава USAID рассказала Вовану и Лексусу о вмешательстве США во внутренние дела Молдовы
16:43
В ЯНАО запустили школу, которая объединит молодежную политику и допобразование
16:43
Что делать с зелеными помидорами: от дозревания до аппетитных заготовок
16:37
Почти половина тюменских родителей предпочли бы отдать своего ребенка в частную школу
16:37
Жители Березовского утопают в фекалиях. Фото
16:32
Роскомнадзор подал в суд на Telegram
16:32
Житель Когалыма убил друга ножом во время застолья
16:32
В Перми резко взлетели цены на цветы к 1 сентября. Фото
16:30
Путин раскрыл, как принимаются решения по ключевой ставке
16:30
Курганские заводы дают родителям первоклассников сертификаты и выходной на 1 сентября
16:28
Пермская компания пыталась вывезти в Азербайджан древесину, зараженную опасными усачами
16:27
Выпуск на челябинских карьерах национализированного ЮГК рухнул на 35%
16:26
Умер знаменитый оперный певец Сергей Алексашкин
16:21
ФАС нашла сговор на закупках серьезного лекарства: махинации обошлись бюджету почти в 6 млрд
16:18
В России хотят отменить систему пенсионных баллов
16:16
Новые развязки и мосты: тюменские власти дадут больше денег на дороги
16:15
Ночь города с песнями из 90-х и 00-х проведут в курганском баре. Афиша
16:15
Сильный ветер с дождем накроет Курган и Шадринск
16:12
«Подъем с Красавинского моста затоплен»: очевидцы засняли последствия ливня в Перми. Видео
16:08
«Я выпиваю из-за творческого кризиса»: актера «Склифосовского» обвиняют в избиении матери и поджигании собаки
16:08
Концерт ямальской певицы, экс-депутата заксо Лаптандер обойдется городу в полмиллиона рублей
16:06
Эксперты рассказали, в каком случае россияне готовы менять даты путешествий
16:05
Петербургские генералы-взяточники лишились званий
16:04
Свердловчанин наловил в реке рыбы и утонул
16:01
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за нарушений прав девочки-колясочницы из Тюменской области
16:01
Андрея Малахова на юбилее Когалыма встретили картонным двойником. Видео
16:01
Хватит ли в стране защитников: в Челябинске обсудили законопроект об «адвокатской монополии»
16:01
Легенда НХЛ Овечкин летит в Екатеринбург: где можно увидеть звезду хоккея
16:00
В Свердловской области появится первый хилинг-отель за миллиард рублей. Фото
16:00
Мавзолей Ленина закроют для посетителей на один день
15:59
Эксперты раскрыли, в какую секцию можно отдать ребенка в Челябинске
15:56
В Крыму начали отменять ограничения интернета
15:52
В Салехарде туристы выловили щук и бросили их гнить на берегу. Видео
15:51
Российских фармацевтов успокоили на фоне слухов про штрафы за дорогие лекарства
15:48
Правообладатель Чебурашки судится с пермским бизнесменом из-за носков
15:47
Медведев вспомнил «Тараса Бульбу», услышав требование Польши к Украине
15:45
Врач предупредила людей с больным горлом о риске потерять голос из-за нового штамма коронавируса
15:45
Сгоревший Кошкин дом в Кургане после реставрации скорее всего будет супермаркетом. Фото, видео
15:41
В челябинском правительстве раскрыли детали претензий к турбазе ЮГК на Увильдах
15:39
Три генерала МВД пересели с Land Cruiser на строгий режим
15:38
«Ушел из дома и не вернулся»: восьмилетний мальчик загадочно пропал в свердловском городе. Фото
15:35
Тюменских детей до школы будет возить новый автобус
15:35
Кремль отреагировал на возможное присутствие военных Запада на Украине
15:35
Как изменятся автобусные маршруты на День города Кургана. Список
15:34
Свердловские VIP съехались на юбилей Общественной палаты. Фото
15:34
Бывший зам экс-губернатора ХМАО Комаровой стал президентом ФК «Торпедо»
15:33
В РПЦ оценили призыв тюменского депутата запретить шоу экстрасенсов
15:32
Риторика соседей в адрес Беларуси становится жестче
15:30
Чем известен отдел курганского СУ СК, где назначен новый руководитель
15:29
Трижды оправданного бизнесмена хотят вновь судить из-за слов присяжных в Екатеринбурге
15:29
Украинцы и русские встретятся в Екатеринбурге: как пройдет День народов Среднего Урала
15:25
Петербургские генералы МВД получили до 12 лет колонии за взятки
15:24
Пермяк едва не забил до смерти прохожего клюшкой для гольфа. Видео
15:24
Появились новые кадры пика Победы, где застряла альпинистка Наговицына
15:21
Курганцы усомнились в качестве ремонта улицы, на которую жаловались из-за ям. Фото
15:18
В допинг-пробе гендиректора клуба КХЛ нашли шесть запрещенных веществ
15:15
Какие подарки получат шадринцы на День города
15:12
Признаков жизни у альпинистки Наговицыной не обнаружено
15:10
В Челябинске автобус №130 изменит маршрут движения. Схема
15:10
Курганцы простились с погибшим на СВО командиром Евгением Агрир. Фото
15:08
Студенткам столичного региона дадут по 100 тысяч за ребенка
15:05
В Кургане закроют популярный скейт-парк почти на год. Видео
15:03
«Новое жилье уходит в отрыв»: в Челябинске выросли продажи квартир в новостройках
15:00
Ремни или телефоны: за что чаще штрафуют курганских водителей
15:00
Челябинских детей в выходные зовут на фестиваль лошади, встречу с динозавром и ярмарку знаний. Афиша
14:57
В Кремле назвали самый главный пункт в мире с Украиной
14:55
Бенилюкс назло России накачает Киев летальным оружием
14:55
Песков ответил, что значат слова Вэнса о компромиссах РФ в мире с Украиной
14:54
В новой челябинской школе открыли коридор славы «Трактора». Фото, видео
14:52
Пермячку оштрафовали за распространение фейков о деле девушки, погибшей на заборе
14:51
В Кургане 85-летняя женщина получила травму в автобусе
14:51
Подводная экспедиция нашла на дне Исети раритет. Фото
14:50
В Кремле отказались комментировать слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
14:43
«Искренне любила свое дело»: чем известна экс-главврач центра медпрофилактики в Перми Эмилия Колесова
14:40
МЧС ХМАО объявило штормовое предупреждение
14:39
В Киргизии не обнаружили признаков жизни у Наговицыной
14:37
Курган богат талантами: каратист завоевал медаль на чемпионате России в Екатеринбурге. Фото
14:36
Поселок Первое Мая в ДНР перешел под контроль российских войск
14:35
Большинство россиян выступили за тотальный запрет вейпов
14:34
Операторы украинских дронов сдались в плен
14:33
Громкое дело отставного офицера из Екатеринбурга засекретили
14:32
«Впервые слышу»: менеджер Сабурова прокомментировал новость об отмене концерта в Екатеринбурге
14:30
Пермский мэр планирует подать в суд на прокуратуру, которая требует ее увольнения
14:30
Uma2rman, фестивали и праздничные локации: что будет на Дне города Ноябрьска
14:29
Мэра Владимира подозревают в мошенничестве
14:26
Ливни и грозы накроют Тюменскую область
14:23
Росрыболовство готовит ответ рыбопромысловым судам Норвегии за санкции против РФ
14:22
В ЯНАО рухнули цены на флагманские модели смартфонов
14:22
Во Владимире сотрудники ФСБ задержали мэра Наумова
14:21
Больше сотни дронов ВСУ уничтожено за последние сутки над регионами России
14:21
В Челябинске продлили срок ликвидации администраций семи районов
14:20
Про танцы и воронов: что, когда и где споет Фадеев на бесплатном концерте в Кургане
14:19
Важное заседание по поправкам в Устав Екатеринбурга отложили по инициативе мэра Орлова
14:18
Бивень мамонта, ягоды из стекла и муксун: что привезти из ХМАО в подарок. Фото
14:17
Тюменцы два дня не смогут проехать по дороге к аэропорту. Схема
14:15
Пермякам удалось сэкономить более миллиарда рублей на проезде в транспорте
14:14
Кипяток залил дворы в подмосковных Химках, есть пострадавший
14:11
Сбои не дают россиянам созвониться через Google Meet
14:11
В Тюмени определили судьбу лога
14:10
Свердловская полиция задержала «хранителя» кошелька преступников
14:08
На Западе выяснили, почему Европа противится от отправки войск на Украину
14:05
ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР
14:02
«Сильвия», «Бал-маскарад» и уличные спектакли: афиша Пермского театра оперы и балета
14:00
Депутат Госдумы Ильтяков призвал курганцев молиться за урожай и хорошую погоду. Видео
13:59
Рукоприкладством закончился диалог экс-кандидата в мэры Тюмени и национальной активистки на конгрессе в Казани
13:55
Врачи из Перми осмотрели сотни детей на севере края
13:55
В ХМАО на газоне нашли тело голой женщины с признаками убийства
13:54
Свердловчанин выиграл 18,5 млн рублей, представив большой улов перед сном. Фото
13:53
Назван срок, когда у России появится прорывная вакцина от ВИЧ
13:52
В ЯНАО нормативы ГТО сдали около 60 тысяч жителей
13:52
«Газпром добыча Тамбей» потратит 22 млрд рублей на утилизацию отходов бурения
13:50
Бюджет Челябинска вырос почти на 900 млн рублей
13:49
Полный переход челябинской системы образования в Мах произойдет до конца года
13:47
С виновника смертельного ДТП в Челябинске взыскали шесть миллионов рублей
13:45
В Кургане на забеге невест ожидается жесткая конкуренция между 70 участницами
13:44
Как поступить на бюджетные места в техникумы и колледжи Курганской области
13:44
В Перми скончалась экс-главврач центра медицинской профилактики Эмилия Колесова
13:40
В Челябинске трансформируют инженерное образование
13:38
Тюменцы рискуют не узнать центр города из-за мастер-плана: что задумали архитекторы
13:38
«Известия»: банки могут заплатить миллиарды рублей за обман клиентов
13:30
Вандалы продолжают портить украшения к Дню города Ноябрьска
13:26
Пермская телебашня изменит цвет в честь Дня знаний
13:25
ЧЭМК провел в Челябинске «Посвящение в первоклассники». Фото
13:24
В Ростовской области выросло число домов, пострадавших от атаки дронов
13:24
Сотни гениев со всего мира собрались в Москве, чтобы выяснить, кто лучше
13:21
УФАС ХМАО уличило аэропорт Сургута в завышенных ценах на воду
13:21
В Горсаду Кургана сломали и вывезли «золотое кольцо». Видео
13:19
Кандидаты в мэры из ХМАО подписали пакт о честных выборах
13:14
На федеральной трассе в Пермском крае ввели запрет. Видео
13:13
Спасатели выпустили экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области
13:13
Губернатор ХМАО открыл новые объекты в Когалыме. Фото
13:12
Названа причина, почему производство шин стремится к историческому минимуму
13:10
От 20 до 49 тысяч: какие квартиры сдают рядом с Пермским университетом. Фото
13:09
Житель ЯНАО пожаловался в прокуратуру, что не может заключить контракт на СВО
13:09
Мигрант, атаковавший полицейских в Москве, рискует получить пожизненное
13:07
Суд оштрафовал известную актрису из Екатеринбурга
13:05
Губернаторские инженерные классы в Челябинске профинансируют по повышенному нормативу. Видео
13:04
Тейлор Свифт скоро выйдет замуж, но за кого
13:02
Пермяк ради улова хариуса преодолел опасную полосу препятствий из борщевика. Фото
13:00
В Химках произошел крупный прорыв трубопровода. Видео
13:00
«Самая передовая в стране»: почему тысячи уральцев едут на выставку загородной жизни
13:00
В курганских техникумах остались бюджетные места: URA.RU оценило, куда еще можно поступить. Инфографика
12:59
Второму маршруту в Пермском крае хотят присвоить национальный статус
12:59
Супруга пловца, пропавшего в Босфоре, отреагировала на новость о сигнале с трекера
12:59
В ЯНАО задерживаются два авиарейса
12:57
Красивый вид или лишние траты: стоит ли покупать дачу у воды в Сургуте
12:55
Очевидец раскрыл все подробности внезапного нападения мигрантов на полицию в Москве
12:47
Захарова: Запад выписал Зеленскому индульгенцию на свои же деньги
12:45
На пермских остановках появилась цифровая реклама. Фото
12:44
Напавший на полицейских в Москве оказался иностранцем, возбуждено дело
12:41
Актера Павла Деревянко объявили угрозой безопасности на Украине
12:37
Politico: Трамп убедил Орбана смягчить позицию по вступлению Украины в ЕС
12:36
Стало известно, когда в Тюмень привезут новый айфон 17
12:34
В ЯНАО гардеробную в вахтовом городке переоборудуют в оружейное помещение
12:31
«Это выживание»: на Украине признались, почему острым стал вопрос о мобилизации женщин
12:30
Подрядчик мэрии Кургана заплатит 200 тысяч за упавший на Mercedes дорожный знак
12:28
Выплата курганским бюджетникам по 10 тысяч рублей: кто получит деньги
12:28
Юный пермяк застрял языком в машинке для стрижки ногтей. Фото
12:27
«Летели ножи»: в Екатеринбурге от суда сбежала обвиняемая в убийстве
12:26
Уральский титановый гигант готов возобновить работу с американцами
12:24
В Челябинске подростки на электросамокате сбили пенсионера и скрылись
12:24
Избившие врача в ОКБ №2 тюменцы отправятся на суд
12:23
Город, где растет бизнес: лучшие предприятия Кургана покажут свою продукцию в День города
12:22
В Салехарде утвердили порядок запуска отопительного сезона
12:21
Что происходит на Крымском мосту 27 августа 2025 года: пробки и задержки
12:18
Европейцы выступили резко против отправки войск НАТО на Украину
12:18
Пропавшего российского пловца ищут по всему Босфору
12:13
Хотел переплыть Босфор и пропал: как сотни человек разыскивают пловца Свечникова на земле и в воде
12:11
Встреча на высоте 7000 метров: как погиб альпинист Ишутин, чье тело 10 лет лежит рядом с локацией Наговицыной
12:06
В Екатеринбурге увеличат скидку на проезд в общественном транспорте
12:04
В УФСБ поздравили своего ветерана со званием почетного гражданина Челябинска
12:04
Челябинский губернатор Текслер вспомнил о любимом школьном предмете. Фото, видео
12:02
ФСБ предотвратили диверсию у военного аэродрома под Саратовом
12:02
Разговор за рулем обошелся пермяку в миллион рублей
12:00
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки беспилотников
12:00
«Станет визитной карточкой»: создатель «Баден-Баден» о новом проекте, инвестициях и туризме на Урале
11:58
Военнослужащие из ЯНАО поблагодарили губернатора Артюхова за гуманитарную помощь
11:57
В МВД раскрыли новой способ, как мошенники крадут деньги
11:54
Тюменцев предупредили о начале второго пика активности клещей
11:52
У челябинского «Трактора» после победы остаются шансы выиграть Кубок губернатора
11:50
Россиянам раскрыли, что надо сделать, чтобы точно не заболеть осенью
11:50
Россиянам напомнили, что будет за «самозахват» парковки во дворе
11:47
Немели лицо и руки: медики залезли в голову к школьнице из Екатеринбурга с редким заболеванием
11:43
Одной категории россиян захотели бесплатно давать бензин
11:43
В Москве неизвестный попытался поджечь и зарезать полицейских. Видео
11:43
Теракт пресечен на аэродроме Энгельса
11:38
В Челябинске почетными гражданами города стали два силовика. Фото
11:36
На трассе Сургут — Нижневартовск открыли движение по новому мосту
11:34
Шоу Вани Дмитриенко в Перми перенесли из клуба во дворец спорта
11:31
Крупный банк отозвал иск на 2,13 млрд рублей к пермским аптекарям-банкротам
11:29
Турецкие спасатели стали получать сигнал от трекера пропавшего пловца Свечникова
11:26
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс из Тюмени в Новый Уренгой
11:25
Тюменские полицейские вернули девушку, сбежавшую из дома к своему парню
11:24
«Тряхнуло конкретно»: как Дагестан пережил ночное землетрясение. Видео
11:23
Фадеев раскрыл, какую особенную песню исполнит на концерте в День города Кургана. Видео
11:23
Врач объяснил, почему после огорода ни в коем случае нельзя сразу идти отдыхать
11:19
Ограбивших «Пятерочку» в Судже отправили сражаться на харьковское направление
11:13
Против Индии начали действовать жесткие американские пошлины
11:13
Свердловских родителей переводят в Max
11:12
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов, потому что их заасфальтировали
11:12
Россияне в Прибалтике впервые за долгое время получили долгожданные пенсии
11:11
В Пермском крае музей в честь 25-летия снизил цены до 25 рублей
11:09
В Тюменской области растет долг заемщиков по ипотеке
11:03
Челябинское правительство взыскивает 64 миллиона с владельца базы на Тургояке
11:00
В Хабаровском крае ищут мужчину, унесенного на бочке к Охотскому морю
1
11:00
Задержки рейсов в России 27 августа: информация к этому часу
10:59
В Екатеринбурге внезапно отменили концерт звезды
10:57
Преемника главы Нытвы лично назначит губернатор Пермского края
10:56
Польша потребовала извинений от Киева после оскорбления президента
10:54
Трамп затеял спор с Лавровым из-за Зеленского: что в мире думают о легитимности президента Украины
10:52
В Дагестане произошло сильное землетрясение: где был эпицентр и какие последствия. Карта
10:48
Уличным музыкантам хотят запретить исполнять музыку иноагентов
10:47
В природном парке ЯНАО собрали 119 тонн металлолома и 830 мешков мусора
10:46
Врачи Нижневартовска внедрили новый метод лечения тромбов в сосудах сердца
10:45
Тюменцы нашли «идеальное» место для переноса автовокзала. Фото
10:44
Тюменские ягодные компании собрали первый промышленный урожай смородины
10:42
Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС стартуют в ближайшее время
10:41
Подельник бывшего вице-мэра Екатеринбурга рвется на свободу
10:41
Заслуженного врача РФ из Челябинска Мыльникова отправили под домашний арест
10:38
В Курганской области назначили трех новых мировых судей
10:36
В Донецке задержали агента СБУ, который готовил тайник со взрывчаткой
10:34
Свердловчанин подался в бега, чтобы не платить миллионные алименты дочери. Фото
10:33
У «Битцевского маньяка» нет противопоказаний для пребывания в «Полярной сове»
10:31
В МЧС признали, что погибших на пике Победы может быть больше
10:30
Курган в ритме праздника: спортивные сражения, музыкальные взрывы и творческие открытия на День города. Афиша
10:27
Банк списал деньги за чужой долг: возмущенная курганская пенсионерка пошла в полицию
10:27
Новый сквер в центре Перми открывает Лютеранская церковь. Фото
10:26
Затруднения в движении пешеходов и автомобилей могут возникнуть в Тюмени из-за крестного хода
10:22
В Новом Уренгое введут ограничения на семи участках дорог. Карта
10:18
В Израиль впервые отправили пермские березовые колья
10:16
В Екатеринбурге на прощальный тур скандальной звезды расхватали билеты. Скрин
10:15
Вице-президент РАФ: цифровые гонки помогают развивать отечественное ПО и выводят автоспорт на новый уровень
10:14
Тюменская прокуратура наказала главу сельского поселения из-за неубранных отходов
10:13
«Отдыхаем на кроватях»: пассажиры рейса из Лондона, экстренно севшего в ХМАО, показали видео из аэропорта
10:12
Mash: дочери Николая Дроздова бросили отца после серьезной операции
10:12
«Прилетаю в Курган с удовольствием»: сценарист популярного фильма «Холоп» рассказал о своей карьере в Москве
10:04
Российскую альпинистку признали без вести пропавшей: что известно о спасении Наговицыной к 27 августа
10:02
Челябинец получил срок за призывы к убийству чиновников и силовиков
10:01
Эксперт объяснил, почему российскую ракету «Циркон» прозвали убийцей авианосцев
10:00
В Челябинске День знаний отметят встречами с Лабубу, экспериментами и мульт-фестивалем. Афиша
10:00
Ночной забег и полумарафон: где пройдут соревнования в ЯНАО. Афиша
09:58
16-летний бесправник сбил свою одноклассницу в Тюменской области. Фото
09:54
Под Шадринском женщина уснула за рулем и погибла. Видео
09:54
В Новом Уренгое под суд пойдет посредница взяточников
09:52
RMG: французский полковник планировал в Киеве серию операций против ВС РФ
09:48
На фронте у ВС РФ появился неожиданный помощник
09:48
Свердловский омбудсмен встретилась с СИЗО с продавщицей, которую судят из-за слов о министре. Фото
09:42
Неприятный погодный сюрприз ожидает шадринцев на День города. Скрин
09:40
Оперативники проведут рейд в тюменской школе
09:39
Семья Брюса Уиллиса отселила его в другой дом из-за прогрессирующей болезни
09:35
В ДНР задержали украинского агента
09:33
Россиянку, застрявшую на пике Победы, признали без вести пропавшей
09:31
Курганец не смог уехать в Казахстан из-за забытых земельных участков
09:25
В Госдуме придумали, как помочь россиянам с оплатой коммуналки
09:25
Названо число дронов, атаковавших Ростовскую область
09:19
Свердловских школьников 1 сентября ждет неприятный сюрприз
09:10
Альпинистку Наговицыну признали без вести пропавшей
09:10
Ресторан с рулькой и шашлыком откроют в историческом особняке Кургана. Видео
09:07
Силы ПВО уничтожили более 20 украинских беспилотников
09:05
В Ростове-на-Дону произошел пожар и повреждены семь домов: карта ударов БПЛА 27 августа
08:55
Сын свердловского бойца спецназа «Альфа» стал чемпионом РФ по танцам на коляске. Фото
08:54
На Сахалине сильный поток воды смыл автобус с пассажирами. Видео
08:48
Турагент назвала самые популярные туры у пермяков в бархатный сезон
08:47
США хотят потратить миллионы долларов на разработку ракет против России
08:45
Побеждать играючи: озерский трехкратный чемпион мира по бодибилдингу Золин обозначил цену триумфа
08:40
Двое курганских следователей получили официальные назначения в СУ СК региона
08:30
Уральские родители увидели опасность в разговорах о важном с дошкольниками
08:28
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
08:22
Слюсарь раскрыл, где в Ростовской области уничтожили беспилотники
08:20
WSJ: глава МАГАТЭ Гросси находится под круглосуточной охраной спецслужб Австрии
08:20
Экс-чиновнику, приехавшему из Тюмени, прочат пост главы УКС ХМАО. Инсайд
08:19
Воевал против РФ на фронте, а потом подорвал «Северные потоки»: все о задержанном в Европе украинце Кузнецове
08:13
Спасатель предложил собрать деньги со всей России для спасения Наговицыной
08:04
Аэропорт Казани временно не принимает рейсы
08:00
В небе над Тюменью сгустятся тучи
07:59
Европу хотят погрузить в болота для защиты от России
07:54
В День села в ЯНАО не будут продавать алкоголь
07:45
Интервью с миллиардером Ильтяковым: как на месте исторического «склепа» появится ресторан в Кургане
07:44
Выяснилось, сколько человек подорвали «Северные потоки» и зачем
07:40
Лето покинуло Свердловскую область
07:40
Тюменские власти судятся за право не помогать девочке-колясочнице
07:38
Любовь Shaman и Мизулиной, гонорары Леонтьева и падение Киркорова: самое интересное с шумной «Новой волны»
07:36
У генерала Юрия Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей
07:28
Украина впервые признала прорыв ВС РФ в Днепропетровской области
07:26
На трассе Надым-Аэропорт водитель Toyota столкнулся с Hyundai. Фото
07:26
Эксперт объяснил, что происходит с человеком на высоте 7000 метров, где застряла Наговицина
07:11
Школьникам раскрыли главные изменения в грядущем ЕГЭ
07:08
Как спастись во время землетрясения и что делать после него
06:54
Назван человек, кто руководил операцией по подрыву «Северных потоков»
06:53
Спортсмен из ХМАО взял серебро на чемпионате РФ по гребному слалому. Фото
06:47
Звезда «Кадетства» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
06:42
Посетитель «Крокуса» вырубил террориста во время нападения
06:35
Для россиян хотят сделать еще один выходной
06:35
Завод по выпуску изделий из бетона выставили на продажу в Кургане
06:34
Итоговое решение о переименовании четырех деревень под Пермью примут в сентябре
06:34
В Екатеринбурге трамвай соскочил с рельсов, движение парализовано
06:29
Названа главная недоработка ЕГЭ, которую нужно устранить
06:28
МВД объяснило, почему не стоит доверять родственникам в интернете
06:17
Террорист «Крокуса» пытается в СИЗО обратить в свою веру наемника из Колумбии
06:15
«Рвем когти!»: на Ямале прошли зрелищные гонки с собаками. Фото
06:10
В боях с ВСУ погиб военнослужащий Алексей Татауров из Пермского края
06:06
Фотограф из Кургана заметил, что его фото взял без разрешения федеральный канал
06:05
Из свердловских школьников, заваливших экзамены, хотят делать рабочих
05:55
Закрылся цех по обработке металлов в Пермском крае после проверки МЧС
05:50
В ГД предупредили, с кем запрещено будет делиться sim-картой с 1 сентября
05:47
Против бывшего зама Шойгу завели еще одно дело
05:39
Гипермаркеты «Окей» может выкупить ритейлер-гигант
05:38
Стало понятно, какие пенсии проиндексируют дважды в следующем году
05:10
Власти объяснили, почему откладывается ремонт старого Чусовского моста
05:04
Минимум семь домов пострадали в Ростове-на-Дону из-за атак БПЛА
04:49
Мошенников, укравших у пенсионеров деньги, отправят на СВО
04:47
США готовят встречу с Киевом по поводу мирного соглашения с Москвой
04:38
Сенатор Шептий вручил паспорта юным екатеринбуржцам. Фото
04:29
На трассе ХМАО пройдет массовая проверка по соблюдению правил перевозки детей
04:21
Пермский депутат Гараев поймал крупного судака. Фото
04:18
Одна из стран БРИКС поверила в скорое завершение СВО
04:10
На трассе в ХМАО произошла авария с четырехлетним ребенком. Фото
04:06
Курганцы ищут арт-объект, который пропал с пятиэтажки возле ЗАГСа. Фото
03:54
Дрон упал на дом в Ростове-на-Дону, жителей эвакуировали: главное к этому часу
03:33
Экоактивисты при поддержке СИБУРа очистили берег Оби в ХМАО. Фото
03:23
Трамп высмеял Украину за ее мечты о победе над Россией
03:18
Челябинские садоводы спешат дешево распродать кабачки
03:17
В Дагестане прогремело землетрясение, из-за чего зашатало дома: что известно
03:16
Гигантский ангар вспыхнул под Екатеринбургом. Фото
03:12
Больше не будет сетчатых контейнеров: в Перми свернули проект по раздельному сбору отходов
03:00
Ростовский губернатор раскрыл последствия удара БПЛА по жилому дому
02:47
Сейсмологи раскрыли масштабы землетрясения, прогремевшего по всему Дагестану
02:45
В Лабытнанги энергетики предупредили ряд компаний об отключениях
02:45
Крупнейшая нефтегазовая компания из США захотела вернуться в Россию
02:27
Проекты Нового Уренгоя получили денежные гранты от Росмолодежи. Фото
02:26
Глава Ростова-на-Дону выступил с заявлением по поводу взрыва из-за атаки дрона
02:22
Дрон упал на жилой дом в Ростове, начался пожар
02:19
Дроны ВСУ атаковали центр Ростова-на-Дону: в какие еще регионы РФ летят украинские БПЛА. Онлайн-трансляция
02:10
Дрон упал на жилой дом в Ростове-на-Дону, начался пожар
02:05
Певец Антонов раскрыл, на что жалуется после слухов о болезни
02:03
Землетрясение прогремело в Дагестане
01:53
Челябинец оригинальным способом вытащил из реки большую щуку. Фото
01:40
Жители Кургана просят вытравить комаров в главном парке города
01:27
Суд ужесточил приговор бывшим топ-менеджерам пермского телефонного завода
01:23
Трампу не понравились сильные слова Лаврова о Зеленском
01:22
В Салехарде до середины сентября перекроют улицу Павлова. Схема
01:20
Юный свердловчанин на авто насмерть сбил ребенка на велосипеде. Фото
01:15
Таганрог столкнулся с угрозой атаки с воздуха
01:11
«Оформим выплатами»: челябинцам рассказали, кому достанутся дополнительные миллионы
01:00
Пожар в петербургской многоэтажке, где взорвался газ, потушили
00:57
Россия перевела миллионы евро Латвии, чтобы страна выплатила пенсии
00:53
В тюменском доме при пожаре спасли шесть жильцов, включая ребенка. Фото
00:41
Прокуратура показала кадры из взорвавшегося дома в Петербурге. Видео
00:38
США в открытую пригрозили Украине санкциями и пошлинами
00:26
Трамп обвинил Зеленского и сравнил его с танцором танго
00:21
В петербургском доме взорвался газ, погибшего выбросило ударной волной. Фоторепортаж
00:18
В Тюмени мошенники ходили по банкам в форме СВО и оформили 53 карты
00:16
В Екатеринбурге экс-начальник полиции обманул стажера на 200 тысяч, его ждет суд
00:09
Мощный взрыв и вылетевший мужчина: что рассказали очевидцы о взрыве в питерском доме