ВС РФ взяли в клещи «третью столицу» Украины

ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области, взяв в клещи город Купянск — населенный пункт, который исторически называют «третьей столицей Украины». Купянск, расположенный примерно в 100 километрах от Харькова, играет ключевую роль в логистике и снабжении украинских войск на этом участке фронта.
Как пишет газета «Взгляд», за последние сутки российские войска заняли село Кондрашовка, расположенное к северу от Купянска. Это позволило обезопасить фланг наступающей группировки и начать движение в сторону городской застройки. Одновременно мотострелковые подразделения закрепились в районе Соболевки, к западу от города, взяв под контроль прилегающий лес Малые Ровны. Одной из главных целей наступления ВС РФ стала трасса Н-26, соединяющая Купянск с Чугуевом и далее с Харьковом. Российские войска уже взяли трассу под огневой контроль. В районе Благодатного идут уличные бои.
В условиях потери контроля над трассой Н-26 у ВСУ остается только один путь отхода — на юг, в сторону хутора Осиново. Однако этот маршрут проходит по открытой местности и может привести к большим потерям среди украинских военных. Возможности для маневра и снабжения ВСУ в Купянске стремительно сокращаются.
Купянск разделен на западную и восточную части, которые соединяет мост через реку Оскол. Восточная часть города — Заосколье — представляет собой промышленную зону с хорошо укрепленными позициями ВСУ. Здесь были построены бункеры и подземные ходы, связывающие оборонительные точки и подвалы предприятий. Попытки штурма с востока ранее не увенчались успехом, поэтому российское командование сосредоточилось на блокаде западной части города и трассы Н-26.
Занятие Купянска открывает российским войскам дорогу на Изюм и Балаклею, что создает угрозу окружения Славянска и Краматорска с севера. Выход к Оскольскому водохранилищу позволит ВС РФ контролировать значительную часть снабженческих маршрутов ВСУ в Донецкой области.
Операция по взятию Купянска реализуется по схеме, уже опробованной при штурме Угледара: сперва перерезание транспортных коммуникаций, затем лишение противника снабжения и перекрытие путей отхода, после чего — последовательная зачистка городской застройки. Отличие заключается в том, что в Купянске зачистка будет проходить в два этапа: сначала основной части города до трассы Н-26, затем — промышленной зоны на восточном берегу Оскола.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.