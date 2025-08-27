Жильцы пятиэтажного дома на улице Майской, 14 в Сургуте сообщили о падающих кирпичах с крыши здания. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения, видео жители опубликовали в соцсетях.
«Куски кирпича падают на тротуар перед входом в подъезд, и это происходит постоянно! Жильцы дома уже не знают, куда обращаться. Просим соответствующие органы немедленно принять меры», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут».
По словам горожан, дом требует капитального ремонта, но управляющая компания якобы отказывается предпринимать меры, ссылаясь на то, что работы запланированы на 2032–2034 годы. URA.RU направило запросы в УК «Сургутсервис» и Жилстройнадзор Югры, ответы ожидаются.
Видео — К-Информ Сургут/Tg
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!