27 августа 2025

«Дом разваливается»: жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие кирпичи. Видео

Жильцы пятиэтажки в Сургуте жалуются на падающие с крыши кирпичи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жильцы просят обратить внимание на обрушение
Жильцы просят обратить внимание на обрушение Фото:

Жильцы пятиэтажного дома на улице Майской, 14 в Сургуте сообщили о падающих кирпичах с крыши здания. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения, видео жители опубликовали в соцсетях.

«Куски кирпича падают на тротуар перед входом в подъезд, и это происходит постоянно! Жильцы дома уже не знают, куда обращаться. Просим соответствующие органы немедленно принять меры», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут».

По словам горожан, дом требует капитального ремонта, но управляющая компания якобы отказывается предпринимать меры, ссылаясь на то, что работы запланированы на 2032–2034 годы. URA.RU направило запросы в УК «Сургутсервис» и Жилстройнадзор Югры, ответы ожидаются.

Видео — К-Информ Сургут/Tg

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жильцы пятиэтажного дома на улице Майской, 14 в Сургуте сообщили о падающих кирпичах с крыши здания. Один из инцидентов зафиксировала камера видеонаблюдения, видео жители опубликовали в соцсетях. «Куски кирпича падают на тротуар перед входом в подъезд, и это происходит постоянно! Жильцы дома уже не знают, куда обращаться. Просим соответствующие органы немедленно принять меры», — говорится в telegram-канале «К-Информ Сургут». По словам горожан, дом требует капитального ремонта, но управляющая компания якобы отказывается предпринимать меры, ссылаясь на то, что работы запланированы на 2032–2034 годы. URA.RU направило запросы в УК «Сургутсервис» и Жилстройнадзор Югры, ответы ожидаются. Видео — К-Информ Сургут/Tg
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...