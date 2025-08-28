Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России

Представители сборных Швеции и Финляндии выдвинули ультиматум Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA), отказавшись участвовать в Турнире четырех наций в феврале 2025 года в случае допуска российской команды. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли в подкасте Bleacher Report.
«Причина, по которой в этом турнире участвовали всего четыре страны, заключается в том, что Швеция и Финляндия ясно дали понять, что откажутся от участия в турнире если в нем примет участие российская сборная», — заявил Серавалли. В соревновании приняли участие только сборные Швеции, Финляндии, США и Канады, где последние стали победителями.
Отношения между НХЛ и ее российскими партнерам были приостановлены в феврале 2022 года по инициативе организации. Российским игрокам также запретили привозить в Россию Кубок Стэнли.
